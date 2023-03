Jenny Ortega könnte bei «Bettlejuice 2» mitwirken

Kino-News

Die Schauspielerin könnte wieder mit Tim Burton zusammenarbeiten.

Jenna Ortega hat ein Auge auf eine Rolle in Tim Burtonsgeworfen, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. Ortega, die vor allem für ihre Rolle als Wednesday Addams in der Netflix-Serie «Wednesday» bekannt ist, ist im Gespräch, die Tochter von Lydia Deetz zu spielen, die im Originalfilm von Winona Ryder dargestellt wurde. Dies ist ihre zweite Zusammenarbeit mit Burton, der bei «Wednesday» als ausführender Produzent fungierte und bei vier der acht Episoden Regie führte. Michael Keaton ist ebenfalls für die Wiederaufnahme seiner Rolle als Titelheld vorgesehen.Das Sequel war bei Warner Bros. schon seit einiger Zeit in Arbeit, bevor Brad Pitts Produktionsfirma Plan B im Februar letzten Jahres offiziell an Bord kam. Das Original «Beetlejuice» dreht sich um Charles (Jeffrey Jones), Delia (Catherine O'Hara) und Lydia Deetz (Ryder), die ein Haus bewohnen, das zuvor von den Maitlands (Alec Baldwin und Geena Davis) bewohnt wurde. Die Maitlands sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, aber ihre Geister wollen ihr ehemaliges Haus wieder bewohnen und haben Beetlejuice (Keaton), einen "Bio-Exorzisten", angeheuert, um die Deetzes zu verjagen.Gerüchte über eine Fortsetzung tauchten 2013 auf, als Keaton bestätigte, dass er und Burton über eine Fortsetzung sprachen. Burton sagte 2014, dass er die Figur des Beetlejuice vermisse und sagte: "Es gibt nur einen Beetlejuice, und das ist Michael. Es gibt ein Drehbuch, und ich würde gerne wieder mit ihm arbeiten. Ich glaube, die Chance ist jetzt größer denn je... Ich vermisse diese Figur. Sie hat etwas Kathartisches und Erstaunliches an sich.“