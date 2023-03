«Volles Haus» weiter schlecht, «FilmFilm» mit Katastrophen-Werten

Quotennews

Die wenigen Fans von «Tödliche Ahnung» mussten am Donnerstag bis 02.20 Uhr wach bleiben, um das Finale zu sehen.

Auch mit der neunten Folge vonkonnte Sat.1 nicht punkten. Die Eigenproduktion des Senders ist quotentechnisch eine völlige Katastrophe. Am Donnerstag sahen zwischen 16.00 und 17.30 sowie 18.00 und 19.00 Uhr nur 0,28 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren zu, die Sendung mit Chris Wackert und Jasmin Wagner sicherte sich fürchterliche 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten schalteten 0,09 Millionen Zuschauer (+0,03 Mio.) ein, mit denen man 3,9 Prozent Marktanteil holte. Die halbstündige Wochenserie, in der Gina-Lisa Lohfink und Daniela Büchner bei Normalos übernachten, respektive die Regionalmagazine lockten 0,33 Millionen Zuschauer an, zwischen 17.30 und 18.00 Uhr waren 0,11 Millionen junge Menschen dabei. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,2 Prozent bei allen sowie 4,1 Prozent bei den jungen Menschen.Weil «Tödliche Ahnung» vor acht tragisch floppte, startete Sat.1 schon in dieser Woche die Sendereihe „FilmFilm-Klassiker“. Wolke Hegenbarth und Stephen Luca waren inzu sehen, den man vor 13 Jahren in Südafrika drehte. Im Mittelpunkt steht Lisa, die kurz vor der Eheschließung von ihrem Mann betrogen wurde. Die Romantic-Comedy sahen 0,83 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei schlechten 3,1 Prozent. Mit 0,22 Millionen jungen Menschen fuhr man üble 3,5 Prozent Marktanteil ein.Zwischen 22.15 und 02.20 Uhr setzten die Programmplaner auf die vier letzten Folgen von. Die französische Serie, die über drei Millionen Zuschauer im Nachbarland erreichte, erzielte bis kurz nach Mitternacht 0,25 Millionen und 1,8 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,06 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 1,8 Prozent. Wer kein Joyn hatte, für den lohnte sich die Folge ohnehin nicht. Nur 0,13 Millionen Menschen waren bis tief in die Nacht wach, um das Finale zu sehen (3,0 Prozent). In der Zielgruppe wurden 0,02 Millionen ermittelt, der Marktanteil wurde mit 1,6 Prozent betitelt.