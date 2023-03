«Darüber staunt die Welt»: Urlaubsdesaster sollen Klaas anschieben

TV-News

Eine Woche vor dem «The Masked Singer»-Staffelstart wiederholt ProSieben zwei «Quatsch Comedy Club»-Specials aus der Weihnachtszeit.

ProSieben hat ein Nachfolge-Programm für das derzeit ordentlich performendeam Dienstagabend angekündigt. Die Wahl fiel dabei nicht auf die vergleichbaren Formate vonoder das im September abgesetzte, von dem es damals noch hieß, dass man es im Frühjahr nachholen wolle. Stattdessen zeigt der Unterföhringer Sender am 28. März eine Wiederholung vonDie Clipshow beschäftigt sich dann 140 Minuten lang mit „den witzigsten Urlaubsdesastern“, ehe Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Showüber den Äther geht. Wann ProSieben auf die beiden anderen „Traveltainment“-Sendungen setzen wird, ist nicht ganz klar. Möglicherweise versucht man es im Herbst mit einem neuen Anlauf am Sonntagabend, nachdem im Frühjahr bereits(ehemals «Country Challenge») ab dem 16. April angekündigt wurde. Im Sommer will man den Sonntagabend mit Blockbuster-Filmen füllen. Was zwischen dem Staffelfinale von(26. März) und dem Start von «Die Unschlagbaren» gesendet wird, steht noch nicht fest.Derweil hat ProSieben eine weitere Wiederholung auf prominentem Sendeplatz angekündigt. Denn 25. März zeigt man die beiden Specials zu, die kurz vor und kurz nach Weihnachten gesendet wurden. Um 20:15 Uhr ist zunächst „Legends of Quatsch“ vorgesehen, ehe Thomas Hermanns erneut „Bye Bye Thomas“ sagt und von zahlreichen Kollegen von der «QCC»-Bühne verabschiedet wird. Die Abschiedssendung holte am 29. Dezember 2022 immerhin gute 9,8 Prozent Marktanteil. Ab 1:25 Uhr wiederholt ProSieben die „Legends Of Quatsch“-Sendung erneut, die dann aufgrund der Zeitumstellung bis 4:20 Uhr dauert.