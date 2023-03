Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben? Punktete «Achtung Abocke – Betrügern auf der Spur» bei Kabel Eins?

Das Erste erreichte am Donnerstag mitdie Pole-Position. „Auge um Auge“ sicherte sich 6,63 Millionen Fernsehzuschauer und brachte 23,8 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen waren 9,4 Prozent gesetzt.undwaren für 2,72 sowie 1,84 Millionen Zuschauer interessant, die Marktanteile bewegten sich bei 11,2 und 9,4 Prozent. 4,2 und 5,9 Prozent fuhr man beim jungen Publikum ein.Das Finale vonunterhielt 4,58 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil betrug 16,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,50 Millionen erzielt, sodass man auf 7,8 Prozent Marktanteil kam. RTL sendete die zwei Halbzeiten von Juventus Turin gegen den SC Freiburg und hatte 3,07 und 3,51 Millionen Zuschauer im Gepäck, die Marktanteile bewegten sich bei 11,0 und 17,1 Prozent. In der Zielgruppe war man mit 13,6 und 16,6 Prozent erfolgreich.Eine neue-Folge brachte 1,75 Millionen Zuschauer (Vorwoche: 1,70 Millionen), mit 1,02 Millionen jungen Menschen (Vorwoche: 0,96 Millionen) kam man auf 17,3 Prozent (Vorwoche: 17,9%). Kabel Eins startete, das 0,92 Millionen Zuschauer erzielte und 7,3 Prozent in der Zielgruppe holte.sicherte Sat.1 0,83 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen wurden 3,5 Prozent ermittelt. Unterdessen schickte VOX auf Sendung, den Action-Thriller sahen 1,13 Millionen Zuseher. Bei den jungen Menschen fuhr man 6,8 Prozent Marktanteile ein. RTLZWEI wiederholte die erste München-Folge von, die nun auf 0,72 Millionen und 5,1 Prozent kam.