Craig Gillespie unterschreibt bei ITV

Der Produzent darf für Tomorrow Studios produzieren.

Craig Gillespie hat einen First-Look-Deal mit Tomorrow Studios, einer Tochtergesellschaft von ITV Studios, abgeschlossen. Der Vertrag stellt eine Erweiterung von Gillespies Partnerschaft mit Tomorrow dar, da das Studio bereits hinter der Apple TV+-Comedyserie «Physical» steht. Gillespie fungiert bei «Physical» als Regisseur und ist zusammen mit Marty Adelstein, CEO von Tomorrow Studios, und Becky Clements, Partnerin und Präsidentin, für die Produktion verantwortlich.Neben «Physical», dessen dritte Staffel derzeit in Produktion ist, war Gillespie auch als Regisseur und ausführender Produzent bei den Hulu-Serien «Pam & Tommy» und «Mike» tätig. Beim Film ist er vor allem für die Regie bei «I, Tonya», «Cruella» und «Lars and the Real Girl» bekannt."Da wir das Wachstum unseres Studios fortsetzen, wird es immer wichtiger, gleichgesinnte Partner zu haben, und wir teilen mit Craig eine große Leidenschaft für die Produktion fesselnder Fernsehprojekte", so Adelstein und Clements. "Dieser First-Look-Deal ist eine großartige Ergänzung zu denen, die wir mit Julia Garner und Rowan Rileys Alma Margo, Frank Sputniks Big Light Productions und mit Eric Rochant für sein erstes US-Projekt haben. Wir freuen uns darauf, dass dies die erste von mehreren Ankündigungen sein wird, da wir uns weiterhin mit den Besten der Branche zusammentun, um unser Entwicklungsprogramm auszubauen."