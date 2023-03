«Shrinking» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die junge Apple-Serie wird mit einer neuen Runde fortgesetzt.

wurde für eine zweite Staffel auf Apple TV+ verlängert. Die Serie wurde von Jason Segel, Bill Lawrence und Brett Goldstein mitentwickelt und zeigt Segel und Harrison Ford in einer seiner ersten Fernsehrollen. Neben Segel (als Jimmy) und Ford (Paul) spielen Jessica Williams (Gaby), Christa Miller (Liz), Lukita Maxwell (Alice), Michael Urie (Brian) und Luke Tennie (Sean) bei dem Format mit.«Shrinking» folgt dem trauernden Therapeuten Jimmy, der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und seine ethischen Grundsätze und stellt fest, dass er das Leben der Menschen, einschließlich seines eigenen, laut Apples Beschreibung, auf dramatische Weise verändert."Wir haben die einnehmende, rührende und lustige Welt von «Shrinking» von Anfang an geliebt, und es war wunderbar zu beobachten, wie die Zuschauer auf der ganzen Welt sich weiterhin mit diesen großherzigen Charakteren verbunden fühlen", sagte Matt Cherniss, Leiter der Programmabteilung von Apple TV+ , in einer Stellungnahme. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer erfahren, was sich die Darsteller und das kreative Team für Staffel zwei ausgedacht haben."