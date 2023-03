Universal TV bei M7 im Angebot

TV-News

M7 und NBC Universal haben ihre langjährige Partnerschaft verlängert und ausgebaut. Neben SYFY und 13th Street ist nun auch Universal TV im Portfolio vertreten.

Der Plattformbetreiber für satelliten- und IP-basiertes TV, M7, hat seine Partnerschaft mit NBC Universal Global Networks Deutschland verlängert und in diesem Zuge sogar erweitert. Wie zuvor auch bleiben die Verbreitungsrechte der HD-Pay-TV-Sender SYFY und 13th Street Teil des Deals, die die M7-Partner ihren Kunden über ihre Kabelnetze und IPTV-Plattformen anbieten können. Zum Portfolio stößt zusätzlich der Sender Universal TV, der dritte Pay-TV-Marke von NBC Universal im deutschsprachigen Raum.Neben den linearen Programmen der drei Premium-Pay-TV-Sender können M7-Partner den Zuschauern zahlreiche interaktive Zusatzfunktionen bereitstellen, die eine flexible TV-Nutzung ermöglichen, darunter der Neustart laufender Programme, TV-Aufzeichnungen via Network-PVR und die Multiscreen-Nutzung per Smartphone/Tablet-App.„Wir freuen uns über die langfristige Vertragsverlängerung mit NBC Universal, mit der uns eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft verbindet. Den M7-Partnern und ihren Kunden sichern wir dadurch Kontinuität. Mit Universal TV nehmen wir zudem einen weiteren attraktiven Premium-HD-Pay-TV-Sender ins M7-Portfolio auf, mit dem unsere Partner den Zuschauern einen klaren Mehrwert bieten können“, erklärte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.Elke Walthelm, Managing Director, NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, fügte an: „Dass die erfolgreiche Zusammenarbeit von M7 und NBC Universal Global Networks Deutschland fortgesetzt und mit der Integration von Universal TV noch erweitert wird, freut uns sehr. Mit Universal TV wird das TV-Entertainment-Angebot von M7 neben unseren erfolgreichen Pay-TV-Channel Brands 13th Street und SYFY noch um außergewöhnliches Entertainment mit exklusiven Serien und mitreißenden Blockbustern ergänzt.“