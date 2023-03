War Fox mit Nachrichten und Sport falsch aufgestellt?

Vermischtes

Das Unternehmen Fox Corp. muss sich gleich mit zwei Klagen gegen Fox News auseinandersetzen.

Während seiner Rede auf einer Investorenkonferenz am Donnerstag lobte Fox Corp. CEO Lachlan Murdoch die Entscheidung seiner Familie, 2019 einen großen Teil der Kabel- und Studiobeteiligungen an Walt Disney Co. zu veräußern, wodurch Fox deutlich kleiner wurde und sich weitgehend auf Live-TV, vor allem Nachrichten und Sport, konzentrierte.Die Fox Corp. wird voraussichtlich im April vor Gericht gehen, um sich gegen eine Verleumdungsklage in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar zu verteidigen, die von der Wahltechnologiefirma Dominion Voting Systems eingereicht wurde. In der Klage wird behauptet, dass Moderatoren und Interviewpartner des Fox News Channel falsche Behauptungen über die Handlungen und den Einfluss von Dominion auf die Wahl 2020 aufgestellt haben. Es ist das zweite Verfahren, das gegen Fox News wegen seiner Berichterstattung über die Folgen des Rennens um das Weiße Haus 2020 angestrengt wurde.Smartmatic, ein Unternehmen für Wahltechnologie, hat eine umfangreiche Klage in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar gegen Fox News eingereicht. In der Klage geht es um den Vorwurf, dass Fox News fälschlicherweise behauptet hatte, das Unternehmen habe die Wahl manipuliert, Artikel über diese Angelegenheit wiederholt und sich dann geweigert, sich um eine Richtigstellung zu bemühen. Die Wahl 2020 wurde nicht gefälscht, und ihre Ergebnisse wurden durch mehrere rechtliche Verfahren bestätigt.Die Fox-Führungskräfte haben den Investoren seit Monaten erklärt, dass ihr Fokus auf Nachrichten und Sport es dem Unternehmen ermöglicht, wendig zu sein und sich aus den profitmindernden Streaming-Kriegen herauszuhalten, die so viele ihrer Rivalen erfasst haben. Während Warner Bros. Discovery, Disney, Paramount und NBCUniversal Millionen in die Schaffung von Inhalten hinter einer Paywall gesteckt haben, bemüht sich Fox um Werbekunden, die entweder lineare TV-Assets oder den frei zugänglichen Tubi-Streaming-Hub unterstützen. Aus finanzieller Sicht scheint sich die Wall Street weniger um Fox als vielmehr um seine Konkurrenten zu sorgen.