OWN startet die Essence-Magazin-Serie «Time of Essence»

OWN: Oprah Winfrey Network kündigt die phantasievolle neue Original-Doku-Seriean, eine Hommage an das bahnbrechende Magazin, das eine weltweite Gemeinschaft von über 20 Millionen schwarzen Frauen erreicht und einige der fesselndsten und einflussreichsten Titelseiten des letzten halben Jahrhunderts gezeigt hat. Die fünfteilige, einstündige Dokumentarserie wird diesen Sommer erstmals auf OWN ausgestrahlt.Zu den Sprechern gehören die ikonische Herausgeberin des ESSENCE-Magazine, Mikki Taylor, die langjährige Chefredakteurin Susan L. Taylor und die derzeitige Geschäftsführerin Caroline Wanga sowie einige der schillerndsten Persönlichkeiten, Vordenker und kulturverändernden Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte, darunter das Model und die Ikone Beverly Johnson und ihre Tochter Anansa Sims, die oscarprämierten Schauspielerinnen Halle Berry und Whoopi Goldberg, Regina Hall, Taye Diggs, Sheryl Lee Ralph und weitere, die noch bekannt gegeben werden.«Time of Essence» wird die Geschichte erzählen, wie ESSENCE die schwarze Kultur in Amerika seit über 50 Jahren informiert und widerspiegelt. Jede Folge befasst sich mit einem anderen Jahrzehnt - von den 70er Jahren bis heute - und enthält Kommentare aus erster Hand zu den größten Momenten dieser Ära von den Ikonen, Vorreitern, Mitarbeitern und Führungskräften, die sie erlebt und geprägt haben. Diese ehrlichen Kommentare werden mit nie zuvor gesehenem Filmmaterial und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen aus der Welt der Unterhaltung, des Sports, der Politik, der Mode und der Schönheit kombiniert."1970 erkannte ESSENCE, dass der Beitrag schwarzer Frauen zur Gesellschaft unterbewertet wurde, und startete einen neuen Standard als erste Publikation, die schwarze Frauen widerspiegelt, ihre Stärke, ihren Stil und ihre Errungenschaften bekräftigt und Reformen und Veränderungen in der Branche anregt", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN. "Diese Serie wird ein Zeugnis dafür sein, was ESSENCE in der Vergangenheit war und wie es auch heute noch die Kultur im Allgemeinen prägt."