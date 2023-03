«Unter Uns» verabschiedet sich von Claudelle Deckert

Wochenquotencheck

Am Freitag lief die letzte Ausgabe der Soap mit der Schauspielerin, welche das Format 22 Jahre lang begleitet hatte.



Seit November 1994 läuft die Soapim Nachmittagsprogramm von RTL . Seit dem 27. April 2001 ist Claudelle Deckert als Schauspielerin mit dabei. 22 Jahre später verabschiedete sie sich nun von der «Unter Uns»-Familie, nachdem sie von Folge 1583 bis 7076 fester Bestandteil des Teams gewesen war. Dort verkörperte sie die Anwältin Eva Wagner, Bewohnerin der Schillerstraße. Als Gründe für ihren Ausstieg gab Deckert an, dass sie sich mit neuen Projekten und sich selbst beschäftigen möchte. Die finale Episode mit der langjährigen Schauspielerin war nun am Freitag zu sehen gewesen.Am Montag hatten sich zum Auftakt der Woche noch 0,94 Millionen Fernsehende für die neuste Folge entschieden, welche RTL ab 17.30 Uhr ausstrahlte. Es wurde ein passables Resultat von 6,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Zielgruppe war mit 0,25 Millionen Jüngeren so stark vertreten wie an keinem anderen Tag. Dies führte zu einem soliden Marktanteil von 9,4 Prozent.Einen Tag später hatte sich das Publikum leicht auf 0,98 Millionen Menschen vergrößert. Nun fuhr der Sender eine Quote von 6,5 Prozent ein. Die 0,19 Millionen Umworbenen waren hingegen auf einen akzeptablen Marktanteil von 7,5 Prozent zurückgefallen. Am Mittwoch war das Interesse an dem Format so groß wie seit Ende Januar nicht mehr. Mit 1,09 Millionen Neugierigen hob man sich über die Marke von einer Million Zuschauern und verbuchte zudem knapp überdurchschnittliche 7,3 Prozent. Auch die 0,24 Millionen Werberelevanten sicherten sich die beste Sehbeteiligung der Woche von 9,7 Prozent.Am darauffolgenden Tag fielen die 0,95 Millionen Fernsehenden hingegen wieder auf annehmbare 6,2 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen war mit mageren 6,8 Prozent Marktanteil der Tiefpunkt der Woche erreicht. Auf dem Gesamtmarkt war die Abschiedsepisode, welche am Freitag gesendet wurde, die am wenigsten gefragte. Die 0,92 Millionen Interessenten kamen noch auf 6,0 Prozent Marktanteil. Die 0,22 Millionen Jüngeren steigerten sich hingegen wieder etwas auf akzeptable 7,7 Prozent.Insgesamt präsentierte sich die Sendung in dieser Woche recht ähnlich wie auch in den vorherigen. Der Abschied von Claudelle Deckert spiegelte sich somit nicht in den Quoten wider. Mit dem Resultat am Montag ging es auf dem Gesamtmarkt allerdings zum ersten Mal seit etwa anderthalb Monaten über die 1-Million-Marke sowie den Senderschnitt hinaus. Dagegen fallen die Schwankungen in der Zielgruppe deutlicher aus, wobei auch hier zumeist zufriedenstellende Resultate erzielt wurden.