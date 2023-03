«Beavis and Butt-Head» geht in einem Monat weiter

US-Fernsehen

Paramount+ kündigte die zweite Staffel der Neuauflage an.

Paramount+ teilte mit, dass die zweite Staffel der Animationsseriefür Erwachsene am Donnerstag, den 20. April, in den USA und Kanada und am Freitag, den 21. April, in Australien und Großbritannien Premiere haben wird; weitere internationale Märkte werden folgen. Die Serie wird von Mike Judge, Lew Morton und Michael Rotenberg, sowie Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina und Antonio Canobbio für Titmouse produziert.In der zweiten Staffel von «Beavis and Butt-Head» kehren Beavis und Butt-Head triumphierend als zwei Jungs zurück, die Dinge mögen, die cool sind, und Dinge, die scheiße sind, nicht mögen.Die Figuren von Beavis und Butt-Head, die von Autor, Produzent und Regisseur Mike Judge erdacht und gesprochen wurden, stammen aus Judges Kurzfilm «Frog Baseball» aus dem Jahr 1992, der von MTVs Animations-Showcase «Liquid Television» ausgestrahlt wurde. Nachdem MTV eine komplette Serie um die Figuren in Auftrag gegeben hatte, lief «Beavis and Butt-Head» sieben Staffeln lang, vom 8. März 1993 bis zum 28. November 1997. Die Serie wurde 2011 mit einer achten Staffel auf MTV wiederbelebt. Während der ersten Staffel erhielt «Beavis and Butt-Head» für seine satirischen und bissigen Kommentare zur Gesellschaft viel Lob von der Kritik. Die Popularität der Serie führte zu verschiedenen verwandten Medien, darunter der Kinofilm «Beavis and Butt-Head Do America» im Jahr 1996.