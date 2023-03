Angela Finger-Erben übernimmt «Schwiegertochter gesucht»

TV-News

RTL hat den Neustart der Sendung kurzfristig bekannt gegeben und sendet die Vorstellungsrunde der Junggesellen bereits in wenigen Tagen.

Vera Int-Veen gab im vergangenen Frühjahr ihr Karriereende vor der Fernsehkamera bekannt und verabschiedete sich damit auch von der RTL-Sendung, von der zuletzt im Sommer 2021 eine neue Staffel gesendet wurde. Lange war die Zukunft der berüchtigten Kuppelshow deshalb ungewiss, bis RTL Mitte Februar die Fortsetzung der Sendung ankündigte ( Quotenmeter berichtete ).Dabei blieb allerdings offen, wer durch die Sendung führen würde und wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Nun brachte RTL Licht ins Dunkle und hat nun recht kurzfristig die Premiere-Folge der 15. Staffel für Sonntag, 19. März, angekündigt. Ab 15:50 Uhr sollen die „interessanten Junggesellen“ der Öffentlichkeit präsentiert werden, also etwas früher als man das von der Sendung bislang gewohnt war. Die „Neue Söhne“-Folge war zuletzt am Sonntagvorabend platziert, dort ist inzwischen aber das Boulevardmagazinbeheimatet.Die Rolle der Moderatorin übernimmt Angela Finger-Erben, die seit mehreren Jahren durch das Begleitformat « Ich bin ein Star – Die Stunde danach» führt und war jahrelang in den RTL-Morgenmagazinen im Einsatz. In der Auftakt-Sendung stellt sie elf Junggesellen und Junggesellinnen vor, darunter auch ein Mutter-Tochter-Gespann. Wann die reguläre Staffel über die Bildschirme flimmert, ließ RTL bislang noch offen.