Zweites «Schlag den Star» in diesem Jahr lässt nach

Quotennews

Mit Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann stand das zweite Duell des Jahres bei «Schlag den Star» an. Aus TV-Sicht lief es schlechter.

An einem Abend, der neben einer neuen-Gewinnerin hervorbrachte, dass Janin Ullmann von Joko Winterscheidt das Radfahren lernen wollte und sie gleichermaßen ohne Ticket ein Grönemeyer-Konzert besuchte, freut sich ProSieben über gute TV-Zahlen. Jedoch lief es im Vergleich zur ersten Show 2023 etwas schlechter. Nachdem sich Johannes B. Kerner und Moritz Bleibtreu am 04. Februar 2023 vor 1,4 Millionen Zuschauern duellierten, präsentierten sich Ullmann und Biedermann vor 1,27 Millionen und damit 6,2 Prozent des TV-Marktes. Die klassische Zielgruppe zeigte sich mit 0,59 Millionen Umworbenen an der abendfüllenden Show interessiert, hier entstanden 12,4 Prozent Marktanteil.Der sonstige Samstag lief in Unterföhring nicht wirklich glorreich ab. Der Vormittag versuchte sich mit. Hier waren von 0,11 bis 0,24 Millionen Zuschauern eher verhaltene Reichweiten vertreten, der maximale Marktanteil ergab sich mit 4,4 Prozent um 8:15 Uhr. Nach 13 Uhr übernahmenund. Nun spielten sich die Sitcoms zwischen 0,16 und 0,34 Millionen Fernsehzuschauern ab, es wurde mit einem maximal erreichten Marktanteil von 2,7 Prozent nicht wirklich besser. Die Zielgruppe kam im besten Fall (14:30 Uhr) auf 9,4 Prozent bei 0,23 Millionen Zuschauern.Beikam die Quote auf 2,5 und 7,0 Prozent, hierzu waren 0,43 Millionen Gesamtzuschauer und 0,26 Millionen entsprechend Jüngere verantwortlich. Für dann vier folgende «Die Simpsons»-Episoden der 28. Staffel kamen 0,4, 0,32, 0,4 und 0,4 Millionen zusammen. Die Zielgruppe landete bei 0,22, 0,2, 0,26 und 0,31 Millionen. Mit diesen Zahlen waren direkt vor der Primetime Marktanteile von 2,1, 1,5, 1,8 und 1,7 Prozent möglich - die 14- bis 49-Jährigen holten sich 5,7, 4,8, 6,0 und 6,2 Prozent.