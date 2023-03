Eva Schulz bekommt wöchentliche Talkshow in der ARD-Mediathek

TV-News

Unter der funk-Marke «Deutschland3000» lädt Eva Schulz künftig wöchentlich zwei Gäste zum Talk, um mit ihnen die vergangene Woche Revue passieren zu lassen. «Deutschland3000 – Die Woche» startet bereits in wenigen Tagen.

In Videos und Beiträgen zum politischen und gesellschaftlichen Tagesgeschehen sucht Eva Schulz in ihrem funk-Formatseit 2017 nach Antworten. Seit vier Jahren hostet sie zudem den angeschlossenen Podcast, in dem sie wöchentlich mit einer Person aus dem öffentlichen Leben spricht. 2020 wurde der Talk als bester Deutscher Interview-Podcast ausgezeichnet. Nun möchte auch die ARD-Mediathek Teil der Erfolgsgeschichte von Eva Schulz werden, denn in der kommenden Woche, am 16. März, startet, eine Talkshow „in lockerer Atmosphäre mit zwei informierten, meinungsstarken Gästen“, wie es in der Mitteilung heißt.Schulz redet in der wöchentlichen Sendung, die immer donnerstags erscheint, über relevante Themen der vergangenen sieben Tage. Im Mittelpunkt jeder Folge sollen die Gäste stehen. „Bei mir treffen sich die klügsten Köpfe unserer Generation, um im schnelllebigen News-Geschehen einen Moment innezuhalten und zu sortieren, was gerade in Deutschland und der Welt passiert. Gib uns 'ne gute halbe Stunde – danach bist du schlauer", beschreibt die Moderatorin den «Deutschland3000»-Ableger. Alle bringen ihre Expertise, ihre persönlichen Erfahrungen und ihre eigene Haltung in die Gesprächsrunde ein. Die Auswahl der Teilnehmer soll sich von den bekannten TV-Talk-Runden unterscheiden. „Wir finden unsere Gäste in unseren Feeds. Bei uns sitzt Influencerin neben Journalist, Podcasterin neben Comedian. Viele von ihnen wird man in klassischen Talkshows noch nicht gesehen haben. Durch "Deutschland3000" wird Talk in Deutschland jünger und diverser", betont Eva Schulz.Es gehe dabei um mehr als eine Zusammenfassung der News, die ARD verspricht „tiefe Recherchen“ verbunden mit „guten Fragen und überraschenden Perspektiven“. Die Sendung soll ein wöchentlicher Check-in werden, der hilft, Zusammenhänge zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. «Deutschland3000 – Die Woche mit Eva Schulz» ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit LaboM.