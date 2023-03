«Der Quiz-Champion» startet mit über 4 Millionen ins neue Jahr

Quotennews

Die ZDF-Zuschauer konnten sich zuletzt am 24. September 2022 über eine Ausgabe «Der Quiz-Champion» freuen. Bis gestern.

Die Rate-Sendung aus dem Zweiten mit Johannes B. Kerner,startet 2023 etwas früher als im Vorjahr - und damit auch besser. Den gestrigen Primetime-Abend wollten im Zweiten Deutschen Fernsehen gute 4,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil lag bei 18,4 Prozent. Mit diesen Zahlen überschattet die gestrige Platzierung jede Ausgabe aus dem Vorjahr. Die 14- bis 49-jährigen Zuschauer sollten ebenfalls im Erfolgszug sitzen. Mit 0,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,1 Prozent lief es vergleichbar gut.Mit einem kurzen Blick auf alle TV-Sender wird der schlicht starke ZDF-Abend verdeutlicht. Einziges Format, das insgesamt mehr Zuschauer anziehen konnte, war die «Tagesschau» im Ersten um 20 Uhr. Hier kamen 5,67 Millionen Zuschauer und dadurch 22,9 Prozent des Marktes zusammen. Bei den Jüngeren muss sich «Der Quiz-Champion» mit dem fünften Platz nach «Schlag den Star» (0,59 Millionen), «Lotto am Samstag» (0,63 Millionen), «Deutschland sucht den Superstar» (0,66 Millionen) und erneut der «Tagesschau» (1,05 Millionen) beglücken.Am späten Abend wurde es schließlich noch wie gewohnt sportlich im Zweiten.holte sich ab 23:30 Uhr noch 1,96 Millionen Zuschauer ab, hier waren noch 16,3 Prozent am Markt möglich. Die jüngeren Zuschauer beendeten den TV-Abend mit 0,43 Millionen Zuschauern und erfolgreichen 13,6 Prozent am entsprechenden Markt.