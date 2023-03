Primetime-Check

Wie schlug sich «Käthe und ich»? War der Auftakt von «The Voice Kids» ein Erfolg?

Mit dem Start in die neue Staffel war das ZDF mitder Primetime-Sieger: 5,33 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu 19,6 Prozent, bei den jungen Menschen waren 6,1 Prozent dabei. Mitund demgenerierte die Mainzer Fernsehstation 4,37 und 3,04 Millionen, die Marktanteile wurden mit 16,4 und 12,4 Prozent beziffert. 5,3 und 6,6 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen dabei.Das Erste sendete zunächst einenzum Amoklauf in Hamburg, der 3,26 Millionen Zuschauer informierte. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,2 Prozent bei allen und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.lief auch in Woche zwei enttäuschend: 2,96 Millionen Menschen brachten einen Marktanteil von 11,0 Prozent, das Ergebnis fiel beim jungen Publikum mit 5,9 Prozent ebenfalls überschaubar aus. Die 35-minütigensahen 2,04 Millionen Zuschauer und sicherten sich 8,4 Prozent bei allen sowie 5,3 Prozent bei den jungen Menschen. Die-Wiederholung griff sich 1,09 Millionen Zuschauer und 5,9 Prozent. Magere 3,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen „Alles kommt zurück“ aus dem Jahr 2021.RTL sicherte sich mit3,96 Millionen Zuschauer, mit 1,11 Millionen jungen Leuten fuhren die Tänzer 21,2 Prozent Marktanteil ein.brachte Sat.1 1,77 Millionen Zuschauer, wovon 0,59 Prozent zu den Umworbenen gehörten. Es wurden 10,2 Prozent in der Zielgruppe verbucht.kam mit Chris Töpperwien zunächst auf 0,83 Millionen, die zweite Folge aus Namibia erreichte 0,84 Millionen. In der Zielgruppe wurden schwache 4,8 und 5,1 Prozent ermittelt.Drei Geschichten vonlockten 0,64, 0,81 und 0,84 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, die Folgen aus der 18. Staffel steigerten sich von 2,3 auf 3,1 und 4,3 Prozent bei den jungen Menschen. ProSieben setzte auf das-Remake von Elizabeth Banks, das 1,18 Millionen Zuschauer anlockte und 8,6 Prozent Marktanteil holte. Mit(0,74 Millionen) und(0,59 Millionen) sorgte RTLZWEI für ordentliche 4,4 und 4,8 Prozent.