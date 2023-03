«Eric Andre Show» geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Die Sendung ist bei Adult Swim beheimatet. Es steht die Premiere der sechsten Runde an.

hat ein Datum für ihre lang erwartete Rückkehr zu Adult Swim erhalten. Der Sender gab bekannt, dass die sechste Staffel der alptraumhaften Talkshow-Serie am 4. Juni um Mitternacht Premiere haben wird. "Eric ist zurück hinter dem Schreibtisch wie nie zuvor; durchtrainiert, zerfetzt, voller Energie, komplett mit Schweißperlen, die von seinen straffen Nippeln auf seine glitzernden Sixpacks tropfen", heißt es in der Ankündigung von Adult Swim. "Erleben Sie, wie verwöhnte Prominente ihre Entscheidungen bereuen, wie Rapper auf die Palme gebracht werden und wie eine Reihe von Streichen auf der Straße so ungeheuerlich sind, dass sie insgesamt zu 30 Anrufen beim Notruf geführt haben.“Die Serie, die als "sexy sechste Staffel" angekündigt ist, wird Gäste wie Natasha Lyonne, Jaleel White, Blac Chyna, Jon Hamm, Raven-Symoné, Diplo, Daymond John, Meagan Good, Rico Nasty, Waka Flocka Flame, Tinashe, Cypress Hill und Lil Yachty begrüßen. Der Sender gibt außerdem an, dass in der Staffel auch "eine Reihe anderer Prominenter zu sehen sein werden, die so groß sind, dass wir sie aus rechtlichen Gründen nicht in der Werbung verwenden dürfen."Nach ihrer Premiere im Jahr 2012 kehrte die «The Eric Andre Show» nach etwa einjähriger Unterbrechung für ihre zweite und dritte Staffel zurück. Seitdem sind die Abstände zwischen den Staffeln immer länger geworden. Die letzte Folge der Serie wurde im November 2020 ausgestrahlt.