«Leverage 2.0»: RTL+ zeigt zweite Staffel als Deutschlandpremiere

TV-News

Zeitgleich zeigt auch der Pay-TV-Sender RTL Crime die 13 neuen Folgen des „modernen Robin Hoods“. Ab morgen wiederholt Super RTL die erste Staffel.

Mit durchschnittlich 0,34 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Zielgruppen-Marktanteil von 1,7 Prozent war die Free-TV-Premiere des Serien-Rebootsfür den Spartensender Nitro ein zumindest teilweise zufriedenstellender Erfolg. Die nächtlichen Wiederholungen fuhren sogar teils mehr als fünf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Amazon Freevee startete im November die zweite Staffel, die nun auch nach Deutschland kommt und sowohl beim Streamingdienst RTL+ als auch beim Pay-TV-Sender RTL Crime am 3. April Premiere feiert. Im linearen Fernsehen wird immer montags um 20:15 Uhr eine Folge gezeigt, im Stream stehen alle 13 neuen Folgen direkt zur Verfügung.In Staffel zwei kehren die Stars der Originalserie, die zwischen 2008 und 2012 auf fünf Staffeln und 77 Episoden kam, auf die Bildschirme zurück. Gina Bellman verkörpert die Schauspielerin und Betrügerin Sophie Devereaux, Christian Kane ist Eliot Spencer, der Mann fürs Grobe, Beth Riesgraf spielt die Diebin Parker und Aldis Hodge tritt als Hacker Alec Hardison auf. Einmal mehr macht es sich das Team aus ehemaligen Kriminellen zur Aufgabe, die Reichen und Mächtigen, die sich ohne Rücksicht auf Verluste an unschuldigen Mitbürgern bereichern, zur Strecke zu bringen. Gemeinsam hat das Team über die Jahre viel erlebt – und doch gibt es Geheimnisse, die bisher im Verborgenen blieben und nun ans Licht kommen. Mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert, begibt sich jeder von ihnen auch auf eine ganz eigene Mission.«Leverage 2.0» ist eine Produktion von E. Entertainment im Auftrag von Amazon. Wer den Start der zweiten Staffel nicht abwarten kann, darf sich ab dem 9. März auf die Wiederholung der ersten Runde freuen. Diese gibt es immer donnerstags ab 22:00 Uhr auf Super RTL zu sehen. RTL Crime zeigt zudem am Sonntag, 2. April, ab 6:30 Uhr alle 16 Folgen am Stück.