ZDF fährt zweieinhalb Stunden Top-Werte ein

Quotennews

Erst liefen die «Rosenheim-Cops», danach machte «Der Schwarm» weiter. Die Mini-Serie verlor aber mehrere Millionen Zuschauer.

Das ZDF startete mitin den fiktionalen Abend. Bereits um 19.25 Uhr bekamen die Fernsehzuschauer die Episode „Ein neuer Italiener“ zu sehen, in der die Kommissare Sven Hansen Kilian Kaya den Feinkostfabrikaten Bertram Zachenberg erschlagen auffanden. Die Ermittler verdächtigen zunächst den Foodblogger Sören Lautenschläger, da er einen Streit mit dem Opfer hatte. Wer der Mörder war, sahen 4,39 Millionen Zuschauer. Die Produktion sicherte sich 16,9 Prozent Marktanteil. Die Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios holte 0,34 Millionen junge Menschen und fuhr 6,4 Prozent Marktanteil ein.Die ersten sechs Folgen vonsind bereits seit einer Woche in der Mediathek des ZDF zu sehen. In den Folgen drei und vier, die am Dienstag auf dem Programmplan standen, wurde in Venedig eine riesige Quallen-Plage entdeckt. Vor Vancouver Island haben die Forscher Muscheln im Rumpf des Frachters und seltsame Substanzen im Hirnstamm des gestrandeten Orcas entdeckt.Der Zweiteiler, verfasst von Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt, Michael A. Walker, unterhielt am zweiten Tag immer noch sehr gute 5,37 Millionen Fernsehzuschauer, die Gemeinschaftsproduktion von ZDF , ORF, SRF, Viaplay Group AB, France TV, Hulu Japan und RAI Fiction sicherte sich 20,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen verbuchte die Regiearbeit von Barbara Eder 0,65 Millionen, der Marktanteil wurde mit 11,3 Prozent ausgewiesen.