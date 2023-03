Final-Anfang: «Der Pass» endet ab Mai

TV-News

Die Sky-Serie endet nach der dritten Staffel, die Anfang Mai debütiert. Statt im Winter spielt die Handlung diesmal im Sommer.

Sky hat die dritte Staffel der Krimiseriebekannt gegeben. Los geht es ab dem 4. Mai um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Im Wochentakt erscheint immer donnerstags eine weitere Folge, sodass das Staffelfinale, das gleichzeitig das Ende der Serie markiert, am 15. Juni zu sehen sein wird. Beim Streamingdienst WOW und über Sky Q stehen die Folgen parallel zur linearen Ausstrahlung auf Abruf bereit.Die acht Folgen von «Der Pass» wurden von W&B Television produziert. Die Regie übernahmen Christopher Schier, der auch als Showrunner fungiert, sowie Thomas W. Kiennast, der zudem die Kameraführung verantwortet. Schier schrieb auch zusammen mit Senad Halilbasisc und Robert Buchschwenter die Drehbücher der finalen Staffel. Als Produzenten seitens W&B waren Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann tätig, für Sky zeichnet erneut Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich, von Seiten W&B Television war Stefan Mütherich an Bord.Vor der Kamera standen Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek, Johannes Zirner, Martin Feifel, Lucas Gregorowicz, Frederic Linkemann, Felix Kammerer, August Diehl, Linde Prelog, Peter Miklusz, Stefan Hunstein, Victoria Mayer, Matthias Hack, Claudia Kainberger und Christian Baumann.Zum Inhalt: Nachdem Ellie Stocker und Gedeon Winter am Ende der zweiten Staffel zu erbitternden Gegnern geworden sind, führen die Ereignisse sie ein letztes Mal zusammen. Eine Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der Grenze erschüttert die Region. Während beim Fall des Krampus-Mörders und bei Alexander Gössen ein Tatmuster erkennbar wurde, bleiben die Motive dieser Mordserie für die Ermittler zunächst im Dunkeln. Der Fall verlangt Ellie und Gedeon alles ab und konfrontiert sie mit ihrer eigenen Geschichte. Denn während sich Gedeon auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht, versucht Elli allen Widerständen zum Trotz, Gedeon der Korruption zu überführen, um die Wahrheit über den Mord an ihrer Kollegin Yela Antic ans Licht zu bringen.