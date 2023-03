«The sweet Taste» schwächelt zum Finale

Quotennews

In den ersten beiden Wochen hatte der Ableger für recht zufriedenstellende Resultate gesorgt. Die dritte und letzte Folge konnte jedoch nicht an dieses Niveau anknüpfen.



Um ein Spin-Off der beliebten Kochshow «The Taste» zu testen, wurde der Ablegerzunächst in deutlichem kleinerem Rahmen als das etablierte Format aufgezogen. Gestern stand mit der dritten Episode also direkt auch schon das Finale der ersten Staffel an. Zunächst sollte dafür eine herzhafte Süßspeise-Variante in Kombination mit Kräutern gezaubert werden, ehe ein außergewöhnliches Cocktail-Dessert anstand. Im Entscheidungskochen kam es dann auf eine köstliche schokoladige Nachspeise an.Auch in der zweiten Woche hatte sich das Format recht stabil gehalten. Die 0,96 Millionen Fernsehenden hatten mit passablen 4,5 Prozent an die Eröffnungsshow angeknüpft. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren war man mit guten 7,2 Prozent Marktanteil weiterhin über dem Senderschnitt gelandet. Gestern ließen sich jedoch nur noch 0,77 Millionen Zuschauer vom Programm begeistern, wodurch die Quote auf mäßige 3,5 Prozent zurückfiel. Ein ähnliches Bild bot sich in der Zielgruppe, welche nun noch aus 0,23 Millionen Umworbenen bestand. Dies hatte maue 4,5 Prozent Marktanteil zur Folge.bot dann im Anschluss einen Blick auf das Lieblingsrezept des Handballprofis Pascal Hens. Auch auf dieses Format hatte der schwächere Vorlauf Auswirkungen. Von zuletzt 0,32 Millionen Zuschauern kam man gestern nur noch auf 0,24 Millionen Interessenten. Der Marktanteil verkleinerte sich so von 3,4 auf niedrige 2,7 Prozent. Besonders ernüchternd fiel die Bilanz bei den 0,04 Millionen Werberelevanten mit mickrigen 1,8 Prozent aus.