Jon Bernthal macht beim neuen «Daredevil» mit

US-Fernsehen

Die Neuauflage des Comic-Helden soll einen weiteren früheren Darsteller beinhalten.

Der «Punisher» ist zurück: Jon Bernthal kehrt in der kommenden Disney+-Serieals bewaffneter Selbstjustizler in das Marvel Cinematic Universe zurück. Nachdem die Nachricht von Bernthals Rückkehr am 7. März bekannt geworden war, postete er ein Bild von sich als Punisher auf Instagram und teilte einen Clip auf dem offiziellen YouTube-Kanal "Real Ones With Jon Bernthal" mit dem Titel "Frank Castle is back".Frank Castle, alias der Punisher, wurde erstmals im Mini-Universum der Marvel-Figuren bei Netflix eingeführt. Er debütierte 2016 in Staffel zwei von «Daredevil» und spielte dann in seinem eigenen, selbstbetitelten Spin-off, das zwei Staffeln lang lief.«Daredevil: Born Again» wird der erste Auftritt des Punishers sein, seit das Spin-off von Netflix 2019 nach der Premiere von Staffel zwei abgesetzt wurde. Seitdem sind alle älteren Marvel-Serien von Netflix, darunter «Jessica Jones» zu Disney+ gewechselt. Sie gesellen sich zu anderen Superhelden-Filmen für Erwachsene, wie zum Beispiel den nicht jugendfreien «Deadpool»-Filmen von Fox und «Logan», auf dem familienfreundlichen Disney-Streamer.