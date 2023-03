Anthony Anderson und Cedric the Entertainer lancieren ihre eigene BBQ-Marke

US-Fernsehen

Das neue Projekt der beiden soll im Fernsehen bei dem Sender A&E zu sehen sein, wie man mitteilte.

Nach der Eroberung der Primetime haben Anthony Anderson und Cedric the Entertainer nun erstklassiges Rindfleisch im Visier (ganz zu schweigen von Hühnchen, Schweinefleisch und allem anderen). Die Schauspieler haben sich zusammengetan, um ihr eigenes Barbecue-Label AC Barbeque zu gründen, und werden ihr Streben nach Perfektionierung der Grillkunst in einer neuen A&E-Network-Serie dokumentieren.Die Serie, die noch unter dem Arbeitstitelentwickelt wird, wird die Freunde auf ihrer Reise durch das Land begleiten, um Ratschläge und Techniken von Grillexperten einzuholen. A&E gab am Mittwoch im Rahmen einer ganzen Reihe von Nachrichten im Zusammenhang mit den Vorbesprechungen mit den Werbekunden grünes Licht für die zehnteilige, unscripted Serie."Anthony und ich freuen uns sehr darauf, unser Publikum in die schmackhafte, mit Rauch gefüllte und an den Fingern leckende Welt des Barbecues in den Vereinigten Staaten zu entführen", sagte Cedric The Entertainer in einem Statement. Anderson fügte hinzu: "Die Gründung von AC Barbeque war ein Lebenstraum für Cedric und mich, und wir können es kaum erwarten, mehr über das Handwerk zu lernen und unsere Reise zu teilen." Propagate produziert «Kings of BBQ» zusammen mit Bird Bear und Just a Kid From Compton. Anderson («Black-ish») und Cedric («The Neighborhood») sind seit Jahren befreundet und sind beide mit einer Leidenschaft für Barbecue aufgewachsen.