«Lioness» fügt Bassam Youssef hinzu

US-Fernsehen

Der «Yellowstone»-Mastermind entwickelt derzeit ein neues CIA-Drama.

Taylor Sheridans kommende Paramount+-Seriehat Bassem Youssef in einer Gastrolle besetzt. Youssef wird nun in einer Besetzung auftreten, die Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur, Hannah Love Lanier, Michael Kelly, Morgan Freeman und Nicole Kidman umfasst.Die offizielle Beschreibung besagt, dass die Serie "auf einem realen CIA-Programm basiert und Cruz Manuelos (De Oliveira) folgt, einem rauen, aber leidenschaftlichen jungen Marine, der rekrutiert wird, um dem Lioness Engagement Team der CIA beizutreten und dabei zu helfen, eine terroristische Organisation von innen heraus zu zerschlagen."Youssef wird in einer Gastrolle als Amrohi zu sehen sein, der als "ein schwerreicher Milliardär mit Verbindungen zum Terrorismus beschrieben wird, der sein eigenes Vermögen mit legalen Mitteln aufbaut, bevor er von den Kriegen profitiert, die den Nahen Osten zerstören, den er jahrzehntelang mit aufgebaut hat".