Weiterhin gute Resultate, aber das Interesse für «Der Schwarm» nimmt deutlich ab

Quotennews

Mit den ersten vier Folgen, die in den beiden vorherigen Tagen ausgestrahlt wurden, konnten die finalen Episoden nicht mehr mithalten. Zur Primetime fanden dennoch die meisten Menschen zum ZDF.



Die letzten beiden Teile der Science-Fiction-Seriesendete das ZDF gestern zur Primetime. In den vergangenen beiden Tagen hatte die Gemeinschaftsproduktion aus verschiedenen Ländern zahlreiche Menschen überzeugt und Top-Quoten eingefahren. Nach zunächst 6,82 Millionen Fernsehenden waren auch am Dienstag noch 5,37 Millionen mit von der Partie gewesen. Für starke 24,4 sowie 20,1 Prozent hatte dies gereicht. Auch bei den 0,72 und 0,65 Millionen Jüngeren war die Miniserie mit 11,7 sowie 11,3 Prozent Marktanteil gut angekommen.Gestern nahm das Interesse weiter ab, mit 4,56 Millionen Zuschauern landete man jedoch weiterhin an Platz zwei der Tagesrangliste hinter der «Tagesschau». Dies hatte noch einen guten Marktanteil von 17,0 Prozent zur Folge. Auch in der jüngeren Gruppe war der Interessenrückgang recht deutlich. Die 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit soliden 7,5 Prozent knapp unter den Senderschnitt gerutscht.folgte mir 3,41 Millionen Neugierigen sowie guten 15,2 Prozent. Die 0,40 Millionen jüngeren Fernsehenden landeten mit 7,6 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.Das Erste wiederholte unterdessen zur Primetime den Psychothrilleraus dem Jahr 2012. Damals hatte er 5,01 Millionen Zusehende überzeugt, gestern waren es noch 3,47 Millionen Interessenten. Mit den verbleibenden 12,9 Prozent schnitt das Format dennoch recht gut ab. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren musste sich der Sender mit annehmbaren 6,7 Prozent zufriedengeben.