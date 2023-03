«TV total» präsentiert sich weiterhin in starker Form

Quotennews

Während die anderen Shows zur Primetime deutlich zu kämpfen hatten, zog ProSieben mit Leichtigkeit an der Konkurrenz vorbei.



ProSieben hat zuletzt am Mittwochabend einen Lauf. Vor zwei Wochen hatte sich das Interesse anauf einmal sprungartig gesteigert und war seitdem nicht wieder zurückgegangen. So räumte das Format auch in der Vorwoche mit 1,65 Millionen Fernsehenden und starken 6,2 Prozent wieder ab. Auch ein überzeugender Marktanteil von 14,1 Prozent war bei den 0,87 Millionen Jüngeren möglich gewesen.Mit 1,51 Millionen Zuschauern kam auch die neuste Ausgabe gut weg und sicherte sich hohe 5,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,83 Millionen Umworbenen kamen zudem starke 13,5 Prozent zustande. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe schnitt man somit besser ab als «Der Bachelor». Besonders profitiert hatte hiervon zuletzt auchund in der Vorwoche den besten Wert seit langem eingefahren. Auch gestern waren mit 0,70 Millionen Interessenten noch annehmbare 2,8 Prozent drin. Bei den 0,43 Millionen Werberelevanten standen passable 7,3 Prozent auf dem Papier.RTLZWEI zeigte wie auch schon zuletzt zwei Folgen der Dokusoap, schnitt aber besser ab als in den vergangenen Wochen. Mit 0,95 Millionen Neugierigen schalteten so viele Zuschauer wie seit ziemlich genau einem Jahr nicht mehr ein. Dies führte zu starken 3,5 Prozent Marktanteil. Auch die 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich hohe 6,1 Prozent. Bei 0,90 Millionen Zusehenden stieg der Marktanteil im Anschluss sogar auf 3,6 Prozent. Bei 0,31 Millionen Jüngeren waren weiterhin gute 5,2 Prozent möglich.