Kevin Costner verkauft neues Projekt an History

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird die neue Sendung produzieren. Bradley Cooper und Morgan Freeman haben ebenfalls neue Projekte.

Der History Channel hat grünes Licht für eine Reihe von neuen Doku-Serien und Dokumentationen gegeben, die von Hollywood-Stars wie Morgan Freeman, Bradley Cooper und Kevin Costner produziert werden. Die Ankündigungen erfolgten im Rahmen einer größeren Programmvorschau von A+E Networks im Vorfeld der Upfronts 2023/2024. Weitere Projekte stammen von den Produzenten Michael Imperioli und Dan Aykroyd."Unser Ziel im Rahmen dieser Medienevolution ist es, das Publikum dort abzuholen, wo und wie es Inhalte konsumiert, indem wir mit großartigen, weltweiten Geschichtenerzählern zusammenarbeiten, um ihre Visionen zu entwickeln und umzusetzen", sagte Paul Buccieri, Präsident und Vorsitzender der A+E Networks Group. "In den letzten vier Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, unsere Produktionskapazitäten in den Bereichen Scripted und Factual zu erweitern, und wir haben wichtige Beziehungen im Bereich des Talentmanagements aufgebaut sowie weiterhin überzeugende Inhalte für unsere Marken geschaffen, um die Bedürfnisse unserer geschätzten Partner und Zuschauer zu erfüllen."Costner wird Gastgeber und ausführender Produzent einer achtteiligen Doku-Serie sein, die derzeit den Titelträgt. Die Serie soll aufzeigen, wie die Zeit des Wilden Westens in der amerikanischen Geschichte das Land auch heute noch beeinflusst. Cooper ist ausführender Produzent der Miniserie, die am 29. Mai Premiere haben wird. In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie zeige "Roosevelts prägende Jahre, seine Ehe mit Eleanor Roosevelt, seine frühe politische Karriere, seine Erkrankung an Kinderlähmung und wie er seinen persönlichen Kampf mit der Behinderung nutzte, um sich mit dem amerikanischen Volk zu verbinden und ihm zu helfen, die Tiefen der Depression zu überwinden, was schließlich in seiner Partnerschaft mit dem britischen Premierminister Winston Churchill gipfelte, die ihm half, den Zweiten Weltkrieg geschickt zu führen."Freeman wirdproduzieren: einen zweistündigen Dokumentarfilm über die erste schwarze Panzereinheit, die während des Zweiten Weltkriegs im Kampf eingesetzt wurde. In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass der Dokumentarfilm "die beiden großen Schlachten, mit denen sie konfrontiert waren – die Ausbreitung des Nationalsozialismus in Europa und Rassismus, Unterdrückung und Ungleichheit im eigenen Land", eingehend beleuchten wird. Freeman wird eines der letzten überlebenden Mitglieder der 761st sowie den derzeitigen und ersten schwarzen Verteidigungsminister, Minister Lloyd Austin, interviewen. Dazu gibt es neue und Archiv-Interviews, historische Aufnahmen, Fotos sowie neue Kommentare und Geschichten von Familien und Verwandten der Black-Panther-Soldaten.