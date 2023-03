Hasan Minhaj übernimmt die Rolle des Riddlers

Vermischtes

Allerdings nicht bei HBO Max, sondern in einer neuen DC-Podcast-Serie für Spotify.

Der Komiker und Schauspieler Hasan Minhaj hatte am Mittwoch einen virtuellen Auftritt bei Spotifys Stream On-Event und kündigtean, die nächste Podcast-Serie von Spotify, DC und Warner Bros. im Rahmen ihrer mehrjährigen exklusiven Partnerschaft. Minhaj hatte den Riddler in dem 2022 erschienenen Spotify-Podcast «Batman Unburied» mit Winston Duke in der Hauptrolle gesprochen."Die Zuschauer werden mit mir zurück nach Gotham City reisen, in einer Geschichte, die Hinweise und Rätsel hinterlässt und meinen persönlichen Lieblingscharakter, den Riddler, ins Rampenlicht stellt", sagte Minhaj im Video.«The Riddler: Secrets in the Dark», mit einem kreativen Team unter der Leitung von Filmemacher und Comic-Autor David S. Goyer (Schöpfer und EP von «Batman Unburied»), soll im Jahr 2023 auf Spotify Premiere feiern. Die Serie wird ein unerwartetes Abenteuer aus der Perspektive eines der gerissensten Superschurken von Gotham erzählen: Edward Nygma, alias The Riddler, der sich mit dem Dunklen Ritter zusammentut, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen. In der Serie werden Figuren aus «Batman Unburied» auftreten, darunter Batman, Barbara Gordon und Alfred (dessen Besetzung noch nicht bestätigt wurde). In der neuen Serie verbündet sich Batman widerwillig mit dem Riddler, um einen anderen Superschurken zur Strecke zu bringen, der davon besessen ist, Gothams Straßen von Sündern zu säubern... einschließlich des unwahrscheinlichen Duos.