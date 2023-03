MBB fördert Kinoinvestitionen mit einer Million Euro

Kino-News

Das Förderprogramm soll das Zukunftsprogramm Kino (ZPK) ergänzen und wird als 20-prozentiger Zuschuss ausgeschüttet.

Das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) setzt sich weiter für den Erhalt des Kinos in der Hauptstadtregion ein und möchte die Förderung des Zukunftsprogramm Kino (ZPK), das zu Beginn der Corona-Pandemie ausgerufen wurde, ergänzen. Dafür stellt man eine Million Euro für Kinoinvestitionen für 2023 bereit.Die MBB-Förderung wird als 20-prozentiger Zuschuss zum ZPK vergeben und wird nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgeschüttet. Die Antragseinreichung bei der Filmförderungsanstalt (FFA) ist ab Mittwoch, 15. März 2023, um 10:00 Uhr möglich. Antragsberechtigt sind Betreiber von Kinos mit Sitz in Berlin und/oder Brandenburg, die die Kriterien des ZPK erfüllen. Die Kinos dürfen maximal sieben Säle pro Betriebsstätte haben. Hat ein Kino mehr als vier Säle, darf die durchschnittliche Saalgröße 90 Sitzplätze nicht überschreiten.„Wir wollen die Kinovielfalt in Berlin-Brandenburg unbedingt erhalten, da sie ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft unserer Region ist. Deshalb haben wir nach den pandemiebedingten Krisenjahren die Förderung nochmals aufgestockt. Denn nur Kino kann, was Kino kann!”, so Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus.