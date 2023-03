Neustart für «Köln 50667»

Soap-Check

Nach eineinhalb Jahren Fernbeziehung zieht Nina mit ihrer großen Liebe Kenan zusammen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sandra weiß nicht, was sie tun soll. Sie liebt Mathias, hat Bernd gegenüber aber ein schlechtes Gewissen. Doch sie weicht Mathias aus. Als sie den verletzten Bernd auch noch bei sich aufnimmt, fällt Mathias für sich die Entscheidung: Er überlässt Bernd das Feld. Sandra fühlt sich hilflos, was soll sie tun? Charlotte fühlt sich von Simon und Dilay unter Druck gesetzt und lehnt es ab, ihren Entwurf samt Kleid für die Lifestyle-Modenschau einzureichen. Dilay lässt nicht locker und es kommt zum Streit. Während Simon kapiert, dass die Sache eine Nummer zu groß für Charlotte ist, schafft Marvin es, Charlotte zum Umdenken zu bringen. Amelie zweifelt an Joriks Können, was ihn noch mehr motiviert. Doch er schießt etwas übers Ziel hinaus und muss Ben um Hilfe bitten. Amelie bekommt nichts davon mit und kann sich über Joriks Qualitäten nicht beschweren. Jorik fasziniert sie eben doch.Elenis Bedingung an Markus für einen Wiedereinstieg in die Firma lautet, dass dieser einen Schritt auf Noah zugeht. Letzterer ist überrascht und angetan, als sein Vater sich plötzlich für seine Holzarbeiten interessiert. Als Markus jedoch vorschlägt, wie Noah sich damit in die Schwarzbach-AG einbringen kann, fühlt Noah sich verkannt und geht wieder auf Distanz. Auch Eleni wirft er vor, dass sie trotz Markus‘ krimineller Machenschaften zu ihm hält. Als Eriks Versuch, Ulrike auf ein Date einzuladen, wieder einmal fehlschlägt, ist er mit seinem Latein am Ende. Yvonne hat jedoch eine Idee, wie sie Ulrike knacken können. Sie spielt sich beim gemeinsamen Sport an Ulrike heran, um ihr Eriks Vorzüge – vor allem seine Treue – ganz nebenbei darzulegen. Leider geht das nach hinten los. Denn als Yvonne Ulrike von der angeblichen Trennung von ihr und Erik erzählt, möchte Ulrike ihr nun dabei helfen, wieder mit Erik zusammenzukommen. Als Werner mitbekommt, dass Leander von Alfons eine Angel bekommen hat, möchte er seinem Enkel auch etwas bieten. Deshalb soll Leander bei einer Kutschfahrt das „Saalfeldland“ kennen lernen, aber dieser lädt ohne Hintergedanken Alfons mit ein. Und so geraten die beiden Großväter während der Kutschfahrt in eine konkurrierende Fachsimpelei über die Bichlheimer Historie …Pfarrer Burman will schnell helfen und überweist aus eigener Tasche selbstlos die benötigten 10.000 Euro nach Indien. Wird sein beherztes Handeln belohnt? Mike wird nachdenklich, als Annalena ihm zu verstehen gibt, dass sie einen Neuanfang braucht. Doch wie soll dieser aussehen?Benedikt versucht alles, um Ute versöhnlich zu stimmen und ein Wiedersehen mit Matilda möglich zu machen. Es gibt Fehler, die sich nicht ausbügeln lassen. Paula erkennt entsetzt, dass sie André zum Invaliden gemacht haben soll. Auch Cecilia und Theo können ihr die Schuldgefühle nicht nehmen. Lulu kann ausgerechnet bei Britta ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Dann rührt sie der Inhalt eines bestimmten Päckchens zu Tränen.Jenny zieht ihren Plan eiskalt durch. Axel fühlt sich am Ziel seiner Wünsche. Aber warum kann er sich kaum an den Liebesakt mit Jenny erinnern? Yannick ärgert sich über Hennings Einmischung. Warum glaubt seine Familie nicht, dass er mit Isabelle glücklich ist? Deniz und Imani sind erleichtert, als er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Am liebsten würde Deniz gleich wieder als Trainer arbeiten.Sarah ist in der Klemme, weil der Caterer für ihre Messeeröffnung abgesprungen ist. Erik hilft ihr und dabei genießt er die lockere Zweisamkeit. Als Sarah sich bedankt, vergisst Erik sich für einen Moment. Laura muss hinnehmen, dass Johanna nichts von ihrer Entschuldigung wissen will, und auch ihre Mutter Yvonne bleibt bei ihrer distanzierten Haltung.Für Nina bricht ein neuer Lebensabschnitt an. Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung macht sie Nägel mit Köpfen und zieht zu ihrer großen Liebe Kenan nach Köln. Die beiden möchten im rechtsrheinischen Stadtteil Mülheim zusammenleben und ihren gemeinsamen Traum endlich Wirklichkeit werden lassen. Dabei geht es nicht nur um den beruflichen Neustart mit einem eigenen kleinen Café. Nina und Kenan wollen auch zusammen mit ihren jeweiligen Kindern eine Patchworkfamilie bilden. Dabei warten etliche große und kleine Herausforderungen auf sie.Malte kann vor Chiara nicht verbergen, wie sehr ihn die Idee reizt, den freiwilligen Tanzkurs an der Schule seiner Freunde zu übernehmen. Durch den Zuspruch gepusht, geht er zu Rektorin Frau Emeling. Doch dabei kassiert er eine saftige Absage. Frau Emeling traut ihm einfach nicht zu, einen solchen Kurs führen zu können. Schließlich kann er keinerlei offizielle Ausbildung vorweisen. Außerdem macht sie ihn dafür verantwortlich, dass der ursprüngliche Tanzlehrer das Weite gesucht hat. Malte ist gefrustet und will nun ebenfalls nur noch weg. Aus Trotz lässt er sich allerdings von Jonas und Lennart dazu überreden, eine Art heimliche Guerilla-Tanzstunde im Aufenthaltsraum zu veranstalten. Malte gelingt es tatsächlich, die versammelte Schülerschaft mitzureißen. Dann schlägt er jedoch hart auf den Boden der Tatsachen auf: Frau Emeling erwischt ihn bei dieser nicht genehmigten Aktion. Daraufhin nimmt Malte die Schuld allein auf sich und ist bereit, für seinen Fehler geradezustehen. Offenbar muss er sich von seinem Traum, Tanzlehrer zu sein, verabschieden. Doch dann überrascht Jonas ihn mit der Botschaft, dass die vereinte Fürsprache der Schüler Frau Emeling zum Umdenken bewogen hat. Sie lenkt tatsächlich ein und Malte hat den Job.