Rundschau

ITV hat eine Graham-Norton-Verfilmung gestartet, Hulu strahlt eine Dramedy über einen Gangster und seine Tochter aus.

«School Spirits» (seit 9. März bei Paramount+)

«Und draußen die Nacht» (seit 8. März 2023 bei arte)

«UnPrisoned» (seit 10. März bei Hulu)

«History of the World – Part 2» (seit 9. März bei Hulu)

«Holding» (seit 14. März bei ITV)

Die von den Awesomeness Live-Action Studios produzierte Young-Adult-Serie dreht sich um Maddie (Peyton List), ein Teenager-Mädchen, das im Jenseits festsitzt und ihr mysteriöses Verschwinden untersucht. Maddie begibt sich auf eine Reise zur Lösung von Verbrechen, während sie sich an die Highschool im Jenseits anpasst, aber je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr Geheimnisse und Lügen entdeckt sie.Italien, 1978: Aldo Moro ist ein gläubiger Christ, liebevoller Familienvater und der charismatische Parteivorsitzende der Democratia Christiania. Er setzt sich für eine Zusammenarbeit mit der Kommunistischen Partei ein, um notwendige Reformen zu ermöglichen.Inspiriert von McMillans Leben, ist das Format eine halbstündige Dramedy über eine chaotische, aber perfektionistische Beziehungstherapeutin und alleinerziehende Mutter, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Vater aus dem Gefängnis kommt und bei ihr und ihrem Teenager-Sohn einzieht.Die Fortsetzung des Mel Brooks-Films von 1981, «History of the World Part I», besteht aus acht Episoden mit komödiantischen Sketchen über historische Ereignisse und Personen.Der Fund einer Leiche enthüllt schon bald lang gehütete Geheimnisse, während der irische Polizeisergeant PJ Collins (Conleth Hill) in dieser Verfilmung des gleichnamigen Romans von Graham Norton versucht, seinen ersten großen Kriminalfall zu lösen.