Podstars

Der begeisterte Bremen-Fan hat ein weiteres Podcast-Projekt, das er mit Leidenschaft betreut.

Arnd Zeigler ist zweifelsohne eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fußball-Journalismus. «Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs» begeistert seit dem Jahr 2007 mit unterschiedlichen Perspektiven - oftmals auch satirisch - auf die Fußball-Bundesliga. Seit dem letzten Jahr betreibt Arnd Zeigler zudem den Podcast, in welchem er wöchentlich mit fußballbegeisterten, prominenten Persönlichkeiten über den Fußball spricht.Im Mittelpunkt des Podcasts stehen keineswegs aktuelle Ereignisse der Fußball-Bundesliga oder des Weltfußballs. Vielmehr interessiert sich Arnd Zeigler für das Drumherum und wie seine Gäste auf den Fußball schauen. In authentischen Gesprächen reden seine Gäste über ihre eigenen Erfahrungen, persönliche Beziehungen zu Profis sowie über Erfolge und Tragödien, die im Sport oftmals nah beieinander liegen. Auch politische Meinungen und die Frage nach der Moral im Fußball sind oftmals Themen im vielfältigen und abwechslungsreichen Podcast.Wer sich für den Podcast interessiert, kann diesen sowohl über Spotify, Apple Podcasts als auch über die WDR-Audiothek abrufen. Neben den ersten beiden Staffeln des Podcasts sind dort auch die Folgen der aktuellen dritten Staffel zu finden.Der Podcast «Ball you need is love» zeichnet sich primär dadurch aus, dass Zeigler nicht nur mit Fußballern oder Trainern spricht. Vielmehr stellen seine Gäste ein buntes Potpourri dar, weshalb keine Folge der anderen gleicht. Zu Gast waren bisher unter anderem Jürgen Klopp, Ewald Lienen, Almuth Schult, Joachim Llambi sowie Heiner Lauterbach. Allein diese Konstellation zeigt, dass der Podcast unterschiedlichste Blickwinkel des Fußballs ins Auge fasst.Jürgen Klopp beispielsweise spricht in einer Doppelfolge über seine persönliche Entwicklung - vom kleinen VfB Stuttgart-Fan über den Fußballprofi bis hin zu seinem Leben als Trainer des FC Liverpool und den damit einhergehenden Schwierigkeiten. Gänzlich anders gestaltet sich hingegen das Gespräch mit Reporter-Legende Werner Hansch. Mit diesem spricht Zeigler insbesondere über seine schwere Zeit nach der Karriere und wie er vom Kultreporter in die Spielsucht rutschte.