«Aurora Teagarden Mysteries» geht ohne Candace Cameron Bure weiter

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, bekannt aus «Fuller House», wird in der Fortsetzung des Formats nicht mit mitwirken.

Hallmark Movies & Mysteries bringt diemit einer neuen Aurora zurück. Am Donnerstag kündigte der Sender die Rückkehr der Serie mit einem neuen Prequel an, «Aurora Teagarden Mysteries: Something New», das noch in diesem Jahr starten soll. Skyler Samuels wird die Rolle der jungen Aurora übernehmen, während Evan Roderick den jungen Arthur spielen wird. Marilu Henner wird als Aida Teagarden zurückkehren. «Aurora Teagarden Mysteries: Something New» startet, nachdem Aurora das College abgeschlossen hat und nach Hause in Lawrenceton zurückkehrt."Während ihre Mutter Aida darum kämpft, ihr neu gegründetes Immobiliengeschäft zu behalten, unterstützt Aurora sich selbst, indem sie als Assistentin eines Lehrers in einem Krimikurs arbeitet und nachts im örtlichen Diner kellnert, wo sie ihre Liebe zur Erforschung wahrer Verbrechen mit ihrer Freundin Sally und dem Polizisten Arthur teilt", heißt es in der Pressemitteilung von Hallmark. "Als Sallys Verlobter nicht zu ihrer Hochzeitsprobe erscheint, bittet die Trauzeugin Aurora Arthur, ihr bei der Suche nach ihm zu helfen. Als sie eine Leiche entdecken, gehen alle davon aus, dass es sich um Sallys verspäteten Bräutigam handelt, doch als sich herausstellt, dass es sich um jemand anderen handelt, wird Sallys Verlobter zum Hauptverdächtigen."Die «Aurora Teagarden Mysteries» sind seit 2014 Teil der Hallmark-Welt, als man begann, die Kriminalromane von Charlaine Harris zu adaptieren. Candace Cameron Bure spielte die Hauptrolle in 18 «Aurora»-Filmen für Hallmark Movies & Mysteries, wobei der letzte, «Aurora Teagarden Mysteries: Haunted by Murder», wurde im Februar 2022 ausgestrahlt. Im April 2022 verließ Bure den Sender und wechselte zu Great American Family, was scheinbar das Ende der ursprünglichen Serie bedeutete.