ABS-CBN stellt neues «Bagman» vor

Die frühere Fernsehserie von den Philippinen soll schon bald starten.

Das philippinische Medienunternehmen ABS-CBN veröffentlicht die Action-Dramaserie das Remake von. Nächste Woche wird die Serie auf der FilMart in Hongkong vorgestellt. In der Originalserie «Bagman», die zwei Staffeln lang auf den Philippinen lief und an Netflix verkauft wurde, geht es um einen lokalen Friseur, der einen Job als Handlanger des Gouverneurs bekommt und dabei in ein gefährliches Netz aus Verbrechen, Korruption und politischen Unruhen gerät.Für ABS-CBN selbst ist das eine bekannte Geschichte. Das Unternehmen war bis 2020 der führende philippinische Fernsehsender. Doch es wagte, die Politik des damaligen Präsidenten Rodrigo Duterte zu kritisieren, und musste feststellen, dass seine TV-Lizenzen nicht verlängert wurden. Seit dem Verlust des Fernsehbetriebs hat sich ABS-CBN als Unternehmen für Masseninhalte neu positioniert, das als Produzent mit anderen Produzenten und Sendern zusammenarbeitet und Nachrichten über seine Website, den Streamingdienst iWantTFC und YouTube-Kanäle verbreitet. ABS-CBN ist auch in den Bereichen Talentmanagement und Veranstaltungen tätig.Die neue Serie macht einen erzählerischen Sprung vom Ende von «Bagman». Der verurteilte Häftling und ehemalige Gouverneur Benjo Malaya erfährt die tragische Nachricht über seine vermisste Familie. Ihm bleibt keine andere Wahl, als in die bösartige Unterwelt zurückzukehren, der er den Rücken gekehrt hat, und eine neue Mission zu übernehmen, diesmal als Vermittler für den amtierenden Präsidenten der Philippinen, um einen drohenden Bürgerkrieg zu verhindern.Die Gruppe bewirbt «The Bagman» als ihre erste internationale Koproduktion für 2023, nach dem Erfolg der Vorgängerserie «Cattleya Killer», die 2022 auf der MIPCOM vorgestellt wurde. Die achtteilige Serie soll von philippinischen Unternehmen - ABS-CBN International Production Division und Dreamscape Entertainment, Rein Entertainment und Nathan Studios - produziert werden. Internationale Partnerfirmen werden nicht genannt.