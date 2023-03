«Goodbye Deutschland» mit den Töpperwiens nur wenig gefragt

Quotennews

Erstmals waren die neuen Abenteuer der Auswanderer am Freitagabend zu sehen.

Die ersten zwei Solo-Ausgaben von Chris Töpperwien und seiner Lebensgefährtin Nicole waren in diesem Jahr bislang nicht mit Erfolg gekrönt. Seit einem Monat setzen die Programmverantwortlichen bei VOX auf neue Ausgaben der Auswanderer-Dokumentation und ließen dort auch die Bäckerei-Betreiber laufen.sicherte sich nun 0,83 Millionen Fernsehzuschauer, die zwei bisherigen Folgen am Montag erreichten 0,97 sowie 0,96 Millionen.Die Auswanderer nahmen sich in der einstündigen Sendung viel vor: Mit Baby Lino wollten Chris und Nicole ein größeres Haus beziehen, aber in Los Angeles ist die Suche nach dem Eigenheim kompliziert. Schwache 3,0 Prozent Marktanteil erreichte die Produktion von 99pro Media. Bei den Werberelevanten wurden 0,28 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil wurde mit mauen 4,8 Prozent beziffert.Im Anschluss war indie Geschichte von Anna Heiser und ihrem Ehemann Gerald zu sehen, die seit fünf Jahren in Namibia als Bauern leben. Das aus «Bauer sucht Frau» bekannte Paar erwartete Kind Nummer zwei, die Folge sahen 0,84 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 3,2 Prozent entsprach. Bei den jungen Menschen entschieden sich 0,30 Millionen Menschen für die Produktion, der Marktanteil verbesserte sich leicht auf 5,1 Prozent.Zwischen 22.15 und 01.00 Uhr setzte man in Köln auf die Wiederholung von. Den Spielfilm mit Bruce Willis und Alan Rickmann sahen 0,35 Millionen Zuschauer, die Abenteuer des New Yorker Polizist John McClane kamen auf 0,13 Millionen junge Menschen. Der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich auf 3,5 Prozent.