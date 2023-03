RTLZWEI zeigt neue «Nachtschicht»-Staffel noch im März

TV-News

Die Doku-Serie begleitet Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit in der Nacht. Der Umfang der neuen Staffel verdoppelt sich gegenüber dem Vorjahr.

Die Doku-Seriemacht im vergangenen Jahr eine stete Entwicklung durch und bescherte RTLZWEI im vergangenen Mai und Juni teilweise gute Werte. Nun kehrt die Reportage-Reihe über Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit in der Nacht ab Donnerstag, den 30. März, in verdoppelter Dosis zurück. Statt vier Folgen sendet RTLZWEI acht Episoden – aus gutem Grund.Interessierten sich für die erste Folge Mitte Mai 2022 0,47 Millionen Zuschauer, standen im weiteren Verlauf 0,51, 0,65 und 0,68 Millionen Interessierte zu Buche. Der Marktanteil verbesserte sich von schwachen 1,9 auf solide 2,6 Prozent, in der Zielgruppe stieg das Ergebnis von 3,4 auf zwischenzeitlich gute 5,7 Prozent. Nun dürfen sich die Einsatzkräfte auf einem neuen Sendeplatz beweisen, von Dienstag geht es auf den Donnerstag.Auch in Staffel zwei werden die Rettungskräfte zu unterschiedlichsten Notfällen in verschiedenen Städten gerufen. Das Publikum kann hautnah dabei sein, wenn sich das Team gemeinsam immer wieder neuen Herausforderungen stellt und diese bewältigt. Diese Nähe wird vor allem durch Bodycam-Aufnahmen erzeugt. Das Kamerateam ist dabei, wenn Medikamente verabreicht, Wunden versorgt oder Zugänge gelegt werden. Stürze bei älteren Menschen, Reanimationen oder Notfälle bei Epilepsie sind Einsätze, die die Rettungskräfte beinahe täglich bewältigen müssen. Aber auch Verkehrsunfälle gehören in der zweiten Staffel zum Alltag der Rettungsteams.Die Doku-Serie «Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter» wird von Janus TV produziert. Alle Folgen sind sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.