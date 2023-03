Michael G. Stern: Ethan Hawke verleiht Batman eine lustige, 'ausgelaugter Vater'-Energie

Interview

Der Co-Executive Producer der Warner-Bros.-Serie «Batwheels» beschreibt im Interview, welche Ziele er mit der Serie im Sinn hatte, warum sie auch für ältere Menschen konsumierbar ist und was für ihn Erfolg bedeutet.

Batman ist in fast jedem Land auf der ganzen Welt ein beliebter Charakter, deshalb war es mein Ziel, dem treu zu bleiben, was wir alle an Batman lieben, damit es funktioniert, egal aus welchem Land man kommt.Ich denke, es gibt einen Batman für alle Altersgruppen. Die dunkle und melancholische Version war in letzter Zeit prominenter vertreten, aber es gab auch immer lustige, farbenfrohe Versionen von Batman, die bis zur Adam-West-TV-Show von 1966 zurückreichen. Es gibt keinen Grund, warum ein junges Publikum nicht in der Lage sein sollte, die unglaubliche Großartigkeit von Batman so zu erleben, wie es Erwachsene tun.Die «Batwheels» sind tatsächlich alles umweltfreundliche Elektrofahrzeuge. Das war uns von Anfang an sehr wichtig.Ja, wir haben Bildungsberater an Bord, die uns geholfen haben, einen „Helden-Lehrplan“ für die Show zu entwickeln. Dieser demonstriert die Ideen von Teamarbeit, Gemeinschaft und hilft den Kindern, ihren inneren Helden zum Ausdruck zu bringen, indem sie sich selbst treu bleiben.«Batwheels» wurde geschaffen, um Kinder im Vorschulalter in die Welt von Batman einzuführen, und soll in erster Linie dieses Ziel erreichen. Aber während des Entwicklungsprozesses stellte ich fest, dass ich Batman „cool“ halten und nicht zu den Kindern herablassend sein wollte, indem ich das Niveau des Charakters und der Welt senke. Auf diese Weise gestanden wir den Geschichten mehr Freiräume zu, damit sie für ein älteres Publikum zugänglich waren, einschließlich älterer Geschwister und sogar erwachsener Batman-Fans.Wenn wir kleine Kinder für Batman und das DC-Universum begeistern und ihnen gleichzeitig einige Lektionen fürs Leben vermitteln können, um die Probleme des Erwachsenwerdens zu bewältigen, dann betrachte ich die Show als Erfolg.Ja, wir haben versucht, Schauspieler zu besetzen, die den Spaß in den Charakteren hervorheben, sie aber auch für Kinder ansprechend machen. Und im Fall von Batman mussten wir einen Schauspieler besetzen, der der Rolle eine überzeugende Ernsthaftigkeit verleihen konnte, was wir in Ethan Hawke gefunden haben. Er leistet großartige Arbeit darin, Batman wahrhaftig zu spielen, ohne kitschig oder albern zu sein, während er ihm gleichzeitig eine Art lustige „ausgelaugter Vater“-Energie verleiht.Überhaupt nicht. Ich denke, kleine Kinder haben nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn es um Dinge geht, die ihr Interesse nicht wecken können. Wir versuchen, fesselnde Geschichten zu erzählen, die das Interesse des Publikums emotional wecken, damit es in die Geschichte eintaucht und immer sehen will, was als nächstes passiert.Es gibt zu viele, um sie alle aufzuzählen! Dieses junge Publikum wird sträflich unterschätzt. Sie verdienen es, denselben coolen Genregeschichten ausgesetzt zu werden, die wir alle lieben.