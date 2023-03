Ende April: RTL zieht Schlussstrich bei «Explosiv Stories» und «RTL Aktuell»

TV-News

Die beiden Formate waren seit Sommer 2021 auf Sendung, konnten in der 17-Uhr-Stunde aber nie überzeugen. In rund einem Monat ist Schluss.

RTL schraubt seit einigen Jahren am Nachmittagsprogramm und verlängerte im Juli 2021 das Nachmittagsmagazinum eine Stunde. Einen Monat später führte man zudem gegen 17:00 Uhr eine weitere Infostrecke bestehend ausundein. Dies war aber nur sehr überschaubar erfolgreich, sodass man die Nachrichten-Ausgabe am Nachmittag ein halbes Jahr nach der Einführung kürzte und von 16:45 Uhr auf 17:00 Uhr legte. Der-Ableger wurde ebenfalls getrimmt. Ein nachhaltiger Quotenerfolg stellte sich aber auch damit nicht ein, sodass RTL nun einen Schlussstrich zieht.Wie das Medienmagazin ‚DWDL‘ berichtet, wird RTL die beiden Programm im Vorfeld vonEnde April absetzen. Als Grund wird die erfolgreiche Etablierung der beiden Gerichtsshowsundgenannt, die im Vorlauf teilweise deutlich höhere Marktanteile und Reichweiten einfahren. RTL möchte daher den Audience Flow optimieren und das Programm besser auf die Daily-Soap um 17:30 Uhr abstimmen – ohne Info-Strecke zwischen den Unterhaltungssendungen.„Die Sehgewohnheiten und Bedürfnisse am späten Nachmittag haben sich in den letzten Monaten noch einmal stark verändert. Darüber hinaus hat die Dopplung von «Explosiv Stories» und «Explosiv» () den ein oder anderen irritiert“, wird eine RTL-Sprecherin in dem Bericht zitiert. „Deswegen haben wir uns trotz der stabilen und zuletzt steigenden Quoten beider Formate entschieden, die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ab Ende April noch gezielter zu bedienen und damit den Übergang in unsere starke Abendstrecke weiter zu optimieren.“ Ein Nachfolgeprogramm steht noch nicht fest. «RTL Aktuell 17:00» und «Explosiv Stories» dürften damit letztmals am 28. April on air gehen.