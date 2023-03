Prime Video verkündet Aus für «Three Pines»

International

Die kanadische Serie wird nach einer Staffel bereits eingestellt.

Die in Kanada gestartete Mystery-Seriewurde von Prime Video nach nur einer Staffel abgesetzt. Der Streamer bestätigte gegenüber dem US-Facblatt „Variety“, dass man sich entschieden habe, die Serie mit Alfred Molina in der Hauptrolle nach einer ersten Staffel mit acht Episoden, die am 23. Dezember zu Ende ging, nicht für eine weitere Staffel zurückzubringen."Wir sind stolz auf die Arbeit an der Serie und die Möglichkeit, mit großartigen Partnern zusammenzuarbeiten", erklärte ein Vertreter von Prime Video. Die Showrunnerin Emilia di Giolamo, die das Projekt vor dem Ende verließ, teilte mit: "Danke für all die überwältigenden Nachrichten über «Three Pines». Ich weiß, dass es eine Menge Enttäuschung darüber gibt, dass die Serie nicht zurückkehren wird, und ich bin traurig für die wunderbare Besetzung, die Crew und die Fans.“«Three Pines» wurde von der zu Sony Pictures Television gehörenden Firma Left Bank Pictures produziert und exklusiv auf Prime Video in Kanada, den USA, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Grönland ausgestrahlt. Die Serie basiert auf der Inspektor-Gamache-Romanreihe der kanadischen Autorin Louise Penny, die in und um ein abgelegenes, fiktives Dorf namens Three Pines in Quebec spielt.