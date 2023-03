Sean Combs erwägt BET-Kauf

Wirtschaft

Paramount Global prüft den Einstieg des Medienunternehmers.

Sean "Diddy" Combs steigt in das Rennen um den Kauf von BET ein und schließt sich damit den anderen Medienmogulen Tyler Perry und Byron Allen an, die sich um den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der BET Media Group bemühen, während der Eigentümer Paramount Global Berichten zufolge einen Verkauf des Unternehmens prüft, wie das US-Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet.Die von CEO Scott Mills geleitete BET Media Group umfasst BET, BET+, VH1 (das im Rahmen einer Umstrukturierung bei Paramount im November letzten Jahres in die Gruppe integriert wurde) und BETs Produktionszweig, BET Studios. Eine Combs nahestehende Quelle berichtet ‚Variety‘, dass die globale Musikikone und Plattenfirma, die sich in einen Multi-Industrie-Unternehmer verwandelt hat, "die Möglichkeit prüft, BET als Teil seiner Strategie zu kaufen, um ein globales Medienunternehmen in schwarzem Besitz aufzubauen".Natürlich ist Combs bereits der Eigentümer von Revolt, das er 2013 ins Leben gerufen hat. In den letzten zehn Jahren hat sich das in der Hip-Hop-Kultur verwurzelte Netzwerk zu einem Multimedia-Unternehmen entwickelt, das lineare und digitale Langform-Serien sowie plattformübergreifende Kurzform-Programme produziert. Bei seiner Gründung erreichte Revolt etwa 25 Millionen Haushalte; heute sind es etwa 80 Millionen, wobei die digitale Reichweite exponentiell größer ist.