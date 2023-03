Digital Natives Rocio Luz

Interview

Die Schauspielerin ist derzeit in der ARD-Serie «Unsere wunderbaren Jahre» zu sehen. Mit Quotenmeter sprach Luz über ihren digitalen Alltag.

So viele unterschiedliche Geschichten wie möglich zu erzählen. Einerseits, um verborgene Seiten von mir selbst aufzudecken und auch irgendwie neu zu entdecken, und einfach um so viel zu erleben wie möglich. Andererseits ist mir auch sehr wichtig, Geschichten zu erzählen, die erzählt werden müssen! Um Leuten eine Stimme zu verleihen und Menschlichkeit in uns immer wieder hervorzurufen. Die „schläft“ sonst manchmal ein.Musik, Humor und Empathie. 😀Am liebsten im Austausch mit anderen Leuten, ansonsten hauptsächlich im Internet.Puh. Ich bin so schlecht, in „Was ist dein Lieblings-‘‘Fragen. Es gibt so viele Leute, die mir einfallen, dass ich die Frage schwer beantworten kann…Giuseppe Tornatore und Luca Guadagnino sind großartigen italienischen Regisseuren. Und ich liebe französische Schauspielerinnen - Lea Seydoux, Mélanie Laurent…Einfach Vertrauen zu haben, dass Sachen aus einem Grund passieren.Meistens Tanzparty in meinem Zimmer und dann Zeit mit Menschen verbringen, die mich zum Lachen bringen.Fitnessstudio, Tanzen.Instagram.Ich muss sagen, ich zocke eher nicht.Gym, Spotify, Netflix…