18,7 Millionen Amerikaner sehen Oscar-Gala

US-Quoten

«Everything Everywhere All at Once» hat zahlreiche Zuschauer zum Einschalten motiviert.

Die Einschaltquoten der Oscar-Verleihung stiegen am Sonntag, als durchschnittlich 18,7 Millionen Zuschauer mitverfolgten, wie «Everything Everywhere All at Once» als bester Film ausgezeichnet wurde und mit sieben Siegen die 95. Oscar-Verleihung auf ABC dominierte. Academy Awards auf ABC. Dies geht aus den ersten zeitzonenbereinigten Einschaltquoten von Nielsen hervor, die auch die Zuschauer außerhalb der eigenen vier Wände berücksichtigen.Die Oscar-Verleihung, bei der zum ersten Mal seit 2018 wieder der Moderator Jimmy Kimmel zu sehen war, lag um 12 Prozent über den Einschaltquoten des letzten Jahres. Und laut den zeitzonenbereinigten nationalen Zahlen von Nielsen übertraf die Sendung das 3,8-Rating des Vorjahres um 5 Prozent bei den wichtigen Erwachsenen 18-49 und erreichte ein 4,0-Rating in dieser Zielgruppe.Die diesjährige Sendung stand im harten Wettbewerb mit dem Staffelfinale von HBO-Serie «The Last of Us» - dessen Star, Pedro Pascal, ironischerweise ein Moderator des Kudocasts war. Aber die Sendung profitierte vermutlich auch von einem größeren Interesse an der diesjährigen Oscar-Verleihung, da beliebte Filme wie «Everything Everywhere All at Once», «Avatar 2» und «Top Gun Maverick» im Rennen waren – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Zuschauer neugierig darauf waren, wie Kimmel und der Telecast die letztjährige Ohrfeige von Will Smith gegen den Moderator Chris Rock aufnehmen würden.