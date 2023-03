NBC möchte schnellere Nachrichten

US-Fernsehen

Auf seinen zahlreichen Ausspielwegen versucht das Unternehmen auch im Digitalen zu punkten.

Seit Hallie Jackson im Dezember 2021 die Moderation einer Nachmittagsstunde bei NBC News Now übernommen hat, wird sie von einem wachsenden Publikum aufgesucht. Die Einschaltquoten stiegen innerhalb eines Jahres um 108 Prozent. "Solche Zahlen sieht man nicht in vielen Unternehmen", sagt Janelle Rodriguez, Executive Vice President von NBC News, die das Streaming-Angebot leitet, in einem Interview. Seit Montag hat man die Sendezeit ihrer Sendung «Hallie Jackson Now» auf zwei Stunden verdoppeln, was bedeutet, dass sie von 17.00 bis 19.00 Uhr sendet.Mit dem Start von Gadi Schwartz' neuer Sendung und Jacksons neuer Stunde wird NBC News Now den ganzen späten Nachmittag und Abend über Live-Nachrichten haben – und insgesamt elf originale Live-Stunden. "Viele Menschen im ganzen Land kommen gerade von der Arbeit nach Hause, und wir werden für sie da sein", sagt Rodriguez.Viele Sender wollen, dass Nachrichtenliebhaber sie auswählen, wenn sie Schlagzeilen machen. Auf die Frage, welche Plattform sie für Nachrichten bevorzugen, entscheiden sich laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2022 53 Prozent der Amerikaner für ein digitales Gerät, verglichen mit 33 Prozent, die sich für das Fernsehen entscheiden, 7 Prozent für das Radio und 5 Prozent für die Printmedien. Angesichts dieser Dynamik hatten viele traditionelle Nachrichtenunternehmen zu Beginn des letzten Jahres große Streaming-Pläne.Die Lösung von NBC besteht darin, einen Nachrichtensender zu entwickeln, der über die Themen hinausgeht, die so sehr Teil des Kabelnachrichtenprogramms geworden sind. "Bei MSNBC haben wir in meiner früheren Sendung die Dinge aus einem politischen Blickwinkel betrachtet", sagt Jackson. "Wir haben die Möglichkeit, den Blickwinkel bei News Now ein wenig zu erweitern.