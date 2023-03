One zeigt BBC-Filmreihe «Small Axe»

TV-News

Anlässlich des „Internationalen Tags gegen Rassismus“ zeigt der Spartensender an drei aufeinanderfolgenden Abenden die fünfteilige Filmreihe von Steve McQueen.

Am 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus, weswegen der ARD-Spartensender One ein Film-Highlight im Vorfeld des Aktionstages angekündigt hat und erstmals im deutschen Fernsehen die BBC-Filmreihezeigen wird. Die Filme laufen am 18., 19. und 20. März jeweils zur Primetime im Zweitonkanal (deutsch / englisch). Danach sind alle Folgen noch 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.Der Oscargewinner Steve McQueen («12 Years A Slave») hat «Small Axe» vor drei Jahren für die BBC realisiert. Die Filme zeigen den prekären Alltag und die rassistische Benachteiligung der karibischen Community im London der 1970er und 1980erJahre. Die Geschichten beruhen auf wahren Begebenheiten und sollen eindringlich daran erinnern, wie mutige Einzelne Veränderungen bewirken können.Los geht es mit dem Film, der die wahre Geschichte der „Mangrove Nine“ erzählt, einer Gruppe schwarzer Aktivisten, die 1970 mit der Londoner Polizei aneinander geriet. Der darauf folgende Prozess war die erste gerichtliche Anerkennung eines durch Rassenhass motivierten Verhaltens innerhalb der „Metropolitan Police“. Im Anschluss istab 22:25 Uhr zu sehen. Einen Tag später wird die Reihe mitfortgesetzt, ehe am 20. März(20:15 Uhr) und(21:20 Uhr) auf dem Plan stehen.