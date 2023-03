«Unter anderem Umständen» holt erneut mehr als sieben Million Zuschauer

Quotennews

Natalia Wörner bleibt ein Quoten-Garant für das ZDF. Die Folge „Dämonen“ war das meistgesehen Programm am Montag, jeder vierte Zuschauer entschied sich um 20:15 Uhr für den Krimi.

Am Montagabend strahlte das ZDF nach 13 Monaten einen neuen Film der Krimi-Reiheaus. Natalia Wörner übernahm in „Dämonen“ einmal mehr die Hauptrolle der Jana Winter und sorgte für grandiose Ergebnisse. 7,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, sodass ein Marktanteil von 25,4 Prozent heraussprang. Beim jungen Publikum der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Mainzer Sender 0,55 Millionen Zuschauer, was an diesem Abend für tolle 9,0 Prozent Marktanteil reichte.Mit der Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt schnitt «Unter anderen Umständen» diesmal sogar besser ab als im Februar 2022, als „Mutterseelenallein“ 7,54 Millionen Zuschauer und 24,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt verbuchte. Vor etwas mehr als einem Jahr generierte die seit 2006 währende Sendereihe mit 0,63 Millionen Jüngeren sehr gute 8,7 Prozent. Wörner bleibt damit ein Erfolgsgarant für das ZDF, denn zuletzt sorgte auch eine Wiederholung von „Für immer und ewig“ für fantastische 5,68 Millionen Zuschauer.Am Vorabend befindet sichweiter auf seiner zweijährigen Abschiedstournee, denn die Serie soll nach der sechsten Staffel eingestellt werden. Aktuell ist die fünfte Runde im Programm. Die Folge „In Teufels Küche“ sorgte mit 3,49 Millionen Zuschauern für einen neuen Staffeltiefstwert. Der Marktanteil lag dennoch bei guten 18,7 Prozent. Ab 18:05 Uhr saßen wie vor acht Tagen 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige auf dem Sofa, der Marktanteil belief sich auf diesmal auf leicht verbesserte 6,3 Prozent.