Kabel Eins: Nächster «Transformers»-Film, nächste Traum-Quote

Quotennews

Am Vorabend überzeugte das wiedererstarkte «Mein Lokal, dein Lokal», das in dieser Woche aus dem tiefsten Niederbayern stammt.

An den vergangenen vier Montagen setzte Kabel Eins auf Film-Ware von Paramount Pictures und DreamWorks Pictures, denn seit dem 20. Februar ist die-Filmreihe zu sehen. Am gestrigen Abend bekam das Publikum den vierten Teilserviert. 0,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren entschieden sich für den neun Jahre alten Stoff mit Mark Wahlberg und Stanley Tucci. Für Kabel Eins bedeutete dies einen soliden Marktanteil von 2,9 Prozent.Noch besser lief es in der Zielgruppe. Dort avancierte der Actionfilm zum erfolgreichsten Primetime-Programm der ProSiebenSat.1-Sendergruppe. Wie bei der Sat.1-Spielshowschalteten 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, durch die Laufzeit generierte der «Transformers»-Streifen aber fantastische 6,6 Prozent Marktanteil. Sat.1 musste sich hingegen bis 22:41 Uhr mit ausbaufähigen 5,7 Prozent begnügen, ein halber Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sahen die Gameshow mit Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld 0,96 Millionen Zuschauer, was ebenfalls unterdurchschnittlichen 3,7 Prozent entsprach.Bei Kabel Eins gab es aber noch weitere Gründe zur Freude. Dennerfreut sich derzeit wieder enormer Beliebtheit, nachdem man in den vergangenen beiden Sommerperioden teils große Dürre-Perioden verkraften musste. Am Montag kam die Sendung aus dem niederbayerischen Waldkirchen, wo Claus das Hotel-Restaurant „Herzstück“ betreibt. 0,59 Millionen Zuschauer verhalfen Kabel Eins in der 18-Uhr-Stunde zu ordentlichen 3,3 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe generierten 0,20 Millionen Umworbene 7,2 Prozent und bestätigten so den Vorwochen-Bestwert vom Freitag, als 7,4 Prozent drin waren.