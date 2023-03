Primetime-Check

Setzten «Die Geissens» ihren Aufwärtstrend fort? Wie viel Prozent holte «First Dates Hotel» für VOX? Und wie lief es diesmal für Louis Klamroth bei «Hart aber fair»?

Das Erste setzte die vierteilige Doku-Seriefort. Die zweite Folge sahen 2,32 Millionen Zuschauer, was 8,3 Prozent Marktanteil entsprach. Mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren solide 7,7 Prozent drin.rutschte im Nachgang auf einen neuen Tiefstwert in der Ära Louis Klamroth, denn nur 1,74 Millionen blieben dran. Die Marktanteile sanken auf schwache 6,6 respektive 5,6 Prozent.informierte 1,64 Millionen Zuschauer, darunter wie im Vorlauf 0,33 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen ab 22:15 Uhr auf 8,5 und 7,6 Prozent.Das ZDF sendeteund sicherte sich mit 7,10 Millionen Zuschauern die größte Reichweite des Tages. Mit Einschaltquoten von 25,4 Prozent bei allen und 9,0 Prozent bei den Jüngeren kann der Mainzer Sender sehr zufrieden sein.underreichten im Anschluss 4,19 und 2,34 Millionen Zuschauer. Mit Werten von 17,4 und 15,8 Prozent sowie 7,2 und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für das ZDF den gesamten Abend über gut.Erfolgreichstes Format im Privatfernsehen wurde einmal mehr. Das RTL-Quiz sicherte sich 3,25 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 13,5 Prozent entsprach.kam um 22:15 Uhr vorübergehend auf 2,78 Millionen Interessierte und 13,7 Prozent. In der Zielgruppe markierten die beiden RTL-Sendungen 11,8 und 10,9 Prozent. Auch die Werte von VOX und RTLZWEI konnten sich am Montag sehen lassen.verzeichnete mit 10,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen einen deutlichen Aufschwung gegenüber der Vorwoche (8,1 Prozent). Insgesamt verfolgten 1,16 Millionen Zuschauer die Kuppelshow. Die glamouröse RTLZWEI-Familiesetzte derweil ihren Aufwärtstrend fort und steigerte die Sehbeteiligung auf 0,76 und 0,86 Millionen. In der Zielgruppe sicherte man sich Staffelbestwerte von 6,7 und 7,8 Prozent.Deutlich verhaltener schnitt die ProSiebenSat.1-Gruppe ab. Vier-Folgen kamen nie über eine halbe Million Zuschauer hinaus. 0,47, 0,40, 0,35 und 0,39 Millionen schalteten die rote Sieben bis kurz nach 22:00 Uhr ein. In der Zielgruppe blieb man mit 5,7, 5,1, 4,6 und 5,6 Prozent weit unter dem Senderschnitt hängen.undholten 0,27 und 0,32 Millionen Zuschauer sowie 4,5 und 6,4 Prozent Marktanteil. Sat.1 schaffte es miterneut nicht über die Millionen-Marke und musste sich mit 0,96 Millionen Zuschauern begnügen. Der Marktanteil sank auf 5,7 Prozent. Währenddessen strahlte Kabel Eins den Filmaus und unterhielt 0,66 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen spitzenmäßige 6,6 Prozent zu Buche.