Amazon entwickelt «LOL»-Grusel-Spin-off

Die Kuh soll weiter gemelkt werden: Amazon hat eine neue «LOL»-Idee.

Die bahnbrechende französische Besetzung der dritten Staffel von Amazon Prime Videospricht Bände über die enorme Popularität des japanischen Varieté-Formats in Frankreich. Die Amazon Original-Serie, die auf dem Format «LOL: Last One Laughing» basiert, verzeichnete seit ihrem Start am 10. März den bisher größten Erfolg auf Prime Video in Frankreich.Die Show ist eine der ersten Originalserien des Streaminganbieters in Frankreich und war ein großer Coup als Show, die mit begrenzten Ressourcen erfolgreich war – zumindest im Vergleich zu Comedy mit Drehbuch. Adaptionen von «LOL» sind auch in Italien und Deutschland erfolgreich, wo sie jeweils zu den meistgesehenen lokalen Titeln des Dienstes gehören. Lokale Versionen gibt es auch in Spanien, Kanada, Mexiko und Australien.Nach dem großen Erfolg mit «LOL: Qui rit, qui sort» entwickeln die französischen Teams von Amazon Studios nun einen Ableger des Franchise, der Comedy und Horror mischen wird. Wie «LOL» wird das noch unbetitelte Spin-off acht bekannte Schauspieler zusammenbringen, die weder schreien noch lachen dürfen, um den Hauptpreis zu gewinnen.