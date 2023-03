«ZDFbesseresser» lässt Drama im Ersten hinter sich zurück

Quotennews

Auch die zweite Ausgabe des ZDF-Formats stieß auf großes Interesse, diesmal vor allem auch beim jüngeren Publikum.



Das ZDF warf gestern im Rahmen voneinen Blick hinter die Kulissen vieler Asia-Schnellimbisse. Dies wollten sich 4,00 Millionen Fernsehende nicht hingehen lassen, was Platz drei in der Tagesrangliste bedeutete. Mit 14,9 Prozent Marktanteil schob man sich zudem knapp über den Senderschnitt. Während das Interesse auf dem Gesamtmarkt knapp hinter dem der ersten Folge lag, punkteten die Jüngeren nun auf ganzer Linie. Mit 0,91 Millionen Interessenten war es hier das zweitgefragteste Programm des Tages. Herausragende 16,0 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.Das Erste hatte hingegen die sechste Folge der Dramaserieausgestrahlt. Zuletzt hatte das Format beinahe kontinuierlich verloren. Gestern ging es mit 2,57 Millionen Zuschauern von zuletzt 8,9 auf annehmbare 9,6 Prozent Marktanteil leicht aufwärts. Die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf magere 4,8 Prozent zurück.punktete hingegen im Anschluss mit 3,85 Millionen Neugierigen, so dass hier hohe 15,3 Prozent Marktanteil eingefahren wurden. Knapp überdurchschnittlich waren die 0,44 Millionen Jüngeren mit 8,3 Prozent unterwegs.Ab 22.55 Uhr übernahm dann, was noch 1,12 Millionen Zusehende interessiert verfolgten. Dies reichte noch für einen annehmbaren Marktanteil von 9,7 Prozent. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen akzeptable 5,8 Prozent zustande. Etwas erfolgreicher war daim ZDF . Bei 1,27 Millionen Neugierigen wurden 11,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,20 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem eine hohe Quote von 9,0 Prozent.