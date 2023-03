3 Quotengeheimnisse

Diese Woche darf «TV total» nur zwei Mal auf Sendung gehen, dafür wird «The Voice Kids» zwischen Freitag und Mittwoch gleich vier Mal ausgestrahlt.

Der Fernsehsender ProSieben strahlt am Mittwoch immer sehr erfolgreich die Brainpool-Produktion «TV total» aus. Doch inzwischen wird die Sendung – sollte nicht die Oscar-Verleihung anstehen – noch zwei Mal im Programm vor Mitternacht wiederholt. Am Dienstag schalteten nach «Late Night Berlin» 0,21 Millionen Fernsehzuschauer ein. Mit nur 80.000 Werberelevanten sicherte man sich 3,8 Prozent Marktanteil.Bei Sat.1 schafft man es innerhalb von sieben Tagen ganze vier Mal die Auftaktepisode des Spin-offs «The Voice» auszustrahlen. Die Premiere war mit 1,77 Millionen Zuschauern erfolgreich, ab 01.35 Uhr schalteten jedoch nur noch 0,12 Millionen Menschen ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,7 Prozent. Am Sonntagmittag waren 0,63 Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 4,8 Prozent. Nach «Das 1% Quiz» steht um 22.20 Uhr Wiederholung Nummer drei auf dem Programm.Die täglichen Ausstrahlungen der Spielshow «Mein Mann kann» waren nicht gerade von Erfolg gekrönt. Inzwischen hat man sich überlegt, man könnte die Sendung auch sonntags um 11.00 Uhr wiederholen. 0,33 Millionen Zuschauer waren dabei, davon waren 70.000 Werberelevante. 3,1 Prozent waren unter 50 Jahre alt. Am Montagabend lief dann schon wieder die Sendung, nun aber die Freitagsausgabe der Primetime: 0,43 Millionen Menschen sahen ab 22.40 Uhr zu, mit 3,8 Prozent in der Zielgruppe wird man aber bestimmt nicht glücklich. An den kommenden Sonntagen müssen sich die Zuschauer bis 11:30 Uhr auf «Mein Mann kann»-Reruns gedulden, davor sendet Sat.1 «Britt – der Talk»-Wiederholungen.